Цитата: Серый волк:

Как показывает опыт китаёзной борьбы с их китаёзной коррупцией, их жуликов даже не только расстреливать бесполезно, но и живьём на органы разбирать проворовавшихся БеСпОлЕзНо!!!!!!!!! На их место тут же три находится ещё больее вороватых. Традицияся корупцияса! Говорят есть страшный зверь "цивилизацияса" Этот зверь кусает, и заражает цивилизацией. После чего самые зачуханные и никогда не мывшиеся викинги становятся, вдруг, самыми цивилизованными двуногими. Но касается это естественно двуногих. Что происходит в отсутствие журналистов и свидетелей в этих так называемых акиматах мы доподлинно не знаем. Вполне возможно по огрызкам деревьев двуногость там уже чисто декоративная функция!



забавный пост.

наверное специалисты много чего могут сказать об авторе.