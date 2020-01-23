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§ NG.kz
Подарившего чиновнику автомобиль будут судить в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37846
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.20 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении директора подрядной организации. Он подозревается в даче взятки бывшему руководителю ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудный.
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§ Серый волк
Re: Подарившего чиновнику автомобиль будут судить в Рудном
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11096
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.01.20 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как показывает опыт китаёзной борьбы с их китаёзной коррупцией, их жуликов даже не только расстреливать бесполезно, но и живьём на органы разбирать проворовавшихся БеСпОлЕзНо!!!!!!!!!

На их место тут же три находится ещё больее вороватых.
Традицияся корупцияса! :lol:

Говорят есть страшный зверь "цивилизацияса"
Этот зверь кусает, и заражает цивилизацией.

После чего самые зачуханные и никогда не мывшиеся викинги становятся, вдруг, самыми цивилизованными двуногими. :lol:

Но касается это естественно двуногих.

Что происходит в отсутствие журналистов и свидетелей в этих так называемых акиматах мы доподлинно не знаем. :lol:

Вполне возможно по огрызкам деревьев двуногость там уже чисто декоративная функция!

[img]https://caricatura.ru/parad/korsun/pic/karikatura-bober_(sergey-korsun)_23744.gif[/img]
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§ директор пляжа
Re: Подарившего чиновнику автомобиль будут судить в Рудном
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 23.01.20 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно в сорока кратном интересно осилит? 400 лямов.. всех бы так. В областном центре что-то так не ловят..
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§ директор пляжа
Re: Подарившего чиновнику автомобиль будут судить в Рудном
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 23.01.20 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в номинации "бред года" кажется есть победитель :lol:
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§ Тот самый
Подарившего чиновнику автомобиль будут судить в Рудном
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 375
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
их жуликов даже не только расстреливать бесполезно


У них нынче много экспериментов с генетикой. Может вот для этого? Скоро презентуют "Чиновник-3000" - работает 24/7, на солнечной энергии, взяток не берёт и т.д.
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§ сайлау курманов
Re: Подарившего чиновнику автомобиль будут судить в Рудном
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3444
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.01.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любитель халявных подарков до приезда за ним на воронке, женился. Его избранницей стала коллега, служебный роман вынудил новоиспечённую невесту бросить семью , однако покатушки на новом джипе была недолгой
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§ alex_60
Подарившего чиновнику автомобиль будут судить в Рудном
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7088
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Как показывает опыт китаёзной борьбы с их китаёзной коррупцией, их жуликов даже не только расстреливать бесполезно, но и живьём на органы разбирать проворовавшихся БеСпОлЕзНо!!!!!!!!! На их место тут же три находится ещё больее вороватых. Традицияся корупцияса! Говорят есть страшный зверь "цивилизацияса" Этот зверь кусает, и заражает цивилизацией. После чего самые зачуханные и никогда не мывшиеся викинги становятся, вдруг, самыми цивилизованными двуногими. Но касается это естественно двуногих. Что происходит в отсутствие журналистов и свидетелей в этих так называемых акиматах мы доподлинно не знаем. Вполне возможно по огрызкам деревьев двуногость там уже чисто декоративная функция!


забавный пост.
наверное специалисты много чего могут сказать об авторе.
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§ лимон
Подарившего чиновнику автомобиль будут судить в Рудном
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1242
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.01.20 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
в номинации "бред года" кажется есть победитель


дубнинский Лоза вне категорий
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