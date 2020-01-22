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Подарившего чиновнику автомобиль будут судить в Рудном

22 января 2020, 19:04 |  Криминал

Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении директора подрядной организации, сообщает zakon.kz.

Иллюстративное фото penrithnissan.com.au

- Он подозревается в даче взятки бывшему руководителю ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудный в сумме 10,5 млн тенге, за заключение договора о государственных закупках работ по газификации в Рудном, - говорится в сообщении.

 Процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и дачей подозреваемым и его адвокатом обязательства о явке.

Как отмечалось ранее, в отношении бывшего руководителя Рудненского городского отдела строительства проводится досудебное расследование по подозрению в получении взятки и хищении бюджетных денежных средств.

 - Руководитель ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудный подозревается в получении взятки в виде автомобиля "Nissan Qashqai" 2019 г.в., стоимостью 10,4 млн тенге, от представителя ТОО за заключение договора строительных работ способом из одного источника и беспрепятственную приемку актов выполненных работ по объекту "Газификация микрорайонов в городе Рудный", – сообщали в пресс-службе Антикоррупционной службы РК 30 сентября 2019 года.

 Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято судом.
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