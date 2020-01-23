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§ NG.kz
Избиение няней полуторагодовалого малыша попало на камеру в Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37843
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.20 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Няню подозревают в нанесении побоев полуторагодовалому ребенку в Алматы. Родители малыша, узнав от соседей, что ребенок часто плачет, когда работающих отца и матери нет дома, установили в квартире камеру.
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§ maxsaf
Re: Избиение няней полуторагодовалого малыша попало на камеру в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5100
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что тут рекламируют? Онлайн камеры? Немолчи?
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§ aodhan
Избиение няней полуторагодовалого малыша попало на камеру в Алматы
aodhan


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 03.09.19
Отправлено: 23.01.20 - 12:12
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