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elektron
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
Мишаня: Это у Вас сарказм такой? :lol: Мишаня: не дай бог ночью, обрыв искать? Даже если перехлест, без осмотра нельзя включать.
23.01.20 23:01
maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
Гога: --- А в городе ? Не интересовался
23.01.20 23:01
Мишаня
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
Свет моргает, бывает отключают с вечера до обеда следующего дня А энергетики не люди что ли? Есть ПБ, запрещающие работы в ночное время, да и в такие погодные условия. Где в буран, не дай бог...
23.01.20 22:57
Гога
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
drakon: Алекс говорит Откуда он знает ?
23.01.20 22:43
drakon
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
бывает отключают с вечера до обеда следующего дня. Алекс говорит, что не отключают - ваще... :lol: :oops:
23.01.20 22:38
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Избиение няней полуторагодовалого малыша попало на камеру в Алматы

23 января 2020, 11:10 |  Реклама

Няню подозревают в нанесении побоев полуторагодовалому ребенку в Алматы. Родители малыша, узнав от соседей, что ребенок часто плачет, когда работающих отца и матери нет дома, установили в квартире камеру.

Источник - Новости https://www.nur.kz/


Настроив онлайн-трансляцию, отец пострадавшего ребенка увидел, что няня избивает подопечного буквально через несколько минут после ухода из дома матери.

Историю опубликовала на странице фонда "Немолчи" Дина Смаилова. По словам Дины, родители предоставили видео, боясь, что няня избежит ответственности. Также Смаилова сообщила, что няня пряталась пару дней после написания родителями заявления в органы на нее.

А когда отец малыша сам обнаружил ее и вызывал участкового инспектора, она при всех совершала звонки своим знакомым и "просила решить проблему".

Также Дина Смаилова отметила, что у ребенка в медицинском учреждении диагностировали ушибы мягких тканей, шишку на голове. Помимо этого, малыш часто плачет, плохо спит и почти ничего не кушает уже несколько дней.

Дело, сообщается в посте Смаиловой, передали в административный суд, однако судья вернул его на доследование.

Между тем отец ребенка рассказал изданию Sputnik Казахстан, что соседи стали рассказывать, что мальчик плакал до тех пор, пока его старший брат не приходил из школы. Установив камеры и увидев отношение няни к малышу, отец немедленно отправился домой, чтобы все выяснить. Однако женщина не стала отвечать на вопросы отца малыша, а попросту ушла.

Мать ребенка сначала не хотела выяснять отношения с няней, но увидев видео, сказала, что нужно заявить в полицию. Тем не менее, семья от экспертизы отказалась, так как из-за сильной психологической травмы ребенок не подпускает к себе никого.

Также отец ребенка отметил, что не преследует цели наказать няню уголовно, но хочет, чтобы женщина не могла устроиться на работу в другую семью, где так же могут пострадать дети.

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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Избиение няней полуторагодовалого малыша попало на камеру в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5113
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что тут рекламируют? Онлайн камеры? Немолчи?
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§ aodhan
Re: Избиение няней полуторагодовалого малыша попало на камеру в...
aodhan


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 03.09.19
Отправлено: 23.01.20 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в садиках думаете лучше? Такой же случай был, в частном садике "Семейный" (ТОО "Дивный отдых"). Годовалый ребенок после второго посещения садика, увидев на следующий день воспитателя сразу впал в истерику. Сразу не поняли, что за фигня. За день до этого на теле обнаружили ссадину. Спросили у воспитателя, она якобы ничего не видела, пожимала плечами.
Предложили поставить камеру за свой счёт. Администрация была против. Какие можно сделать выводы после?
В данный садик ни ногой.
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