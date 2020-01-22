Сталкер Re: Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 430

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:35 Цитата: abaika95:

статейки про Рудный писали а теперь срочно простой читатель)

Серьёзно недоумеваете или прикидываетесь? Неужели нужно такие элементарные вещи на пальцах объяснять? Даже вроде был несколько другого мнения о Вас или способностях.



Новость какая? Про ДВК из зала суда. Автор её кто? Журналист Г.Говоров. Видите? Не я автор, не моя статейка. Здесь я оставил комментарии со своим личным мнением, как пользователь. Я что? Как-то мнение подписал что ли? И какое в обсуждении имеет значение то, чем я занимаюсь? Как к теме это вообще относится, чтобы к месту и ни к месту это цеплять? Может тогда сами представитесь, чтобы быть в одинаковом положении?



Если бы была моя статейка, мною написанная или хоть как-то ко мне относилась или относилась хотя бы к Рудному, ещё бы можно было бы понять такие потуги и писанину. А тут что? В обсуждении про ДВК начать объяснять "до этого были рук ЦЗПП и сотрясатель Рудненского акимата, статейки про Рудный писали а теперь срочно простой читатель". Нет! Тему про ДВК я должен прокомментировать как руководитель ЦЗПП и сотрясатель рудненского акимата!))))) Я бы вот, к примеру, в своём уме такое не смог написать)))) В общем, выпал в осадок от таких причинно-следственных связей ваших умозаключений, но не удивился, почему-то именно нумерованным такая логика свойственна))))))