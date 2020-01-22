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§ NG.kz
Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК вынесли в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37833
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.01.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поддержать подсудимых приехали несколько десятков человек из Актобе, Нур-Султана и Алматы. Они обвиняли прокурора в том, что та тихо читает и «мямлит», и, несмотря на запрет судьи, снимали процесс и транслировали в прямом эфире в Facebook.
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* alex_60
Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК вынесли в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7071
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У BOSS опять скукота. Насколько только.
Мне тоже скучно, создателей подпольной ячейки запрещённой двк осудили.
Всё вроде пока.
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§ Сталкер
Re: Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 430
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 22.01.20 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
статейки про Рудный писали а теперь срочно простой читатель)

Серьёзно недоумеваете или прикидываетесь? Неужели нужно такие элементарные вещи на пальцах объяснять? Даже вроде был несколько другого мнения о Вас или способностях.

Новость какая? Про ДВК из зала суда. Автор её кто? Журналист Г.Говоров. Видите? Не я автор, не моя статейка. Здесь я оставил комментарии со своим личным мнением, как пользователь. Я что? Как-то мнение подписал что ли? И какое в обсуждении имеет значение то, чем я занимаюсь? Как к теме это вообще относится, чтобы к месту и ни к месту это цеплять? Может тогда сами представитесь, чтобы быть в одинаковом положении?

Если бы была моя статейка, мною написанная или хоть как-то ко мне относилась или относилась хотя бы к Рудному, ещё бы можно было бы понять такие потуги и писанину. А тут что? В обсуждении про ДВК начать объяснять "до этого были рук ЦЗПП и сотрясатель Рудненского акимата, статейки про Рудный писали а теперь срочно простой читатель". Нет! Тему про ДВК я должен прокомментировать как руководитель ЦЗПП и сотрясатель рудненского акимата!))))) Я бы вот, к примеру, в своём уме такое не смог написать)))) В общем, выпал в осадок от таких причинно-следственных связей ваших умозаключений, но не удивился, почему-то именно нумерованным такая логика свойственна)))))) :lol: :lol: :lol:
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* abaika95
Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК вынесли в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2810
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//то именно нумерованным//


Таноми52 сейчас обидется) по осторожней с выражениями)
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