Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК вынесли в Костанае

Поддержать подсудимых приехали несколько десятков человек из Актобе, Нур-Султана и Алматы. Слушание дела сопровождалось их выкриками, а когда первое заседание отложили по техническим причинам, они чуть не устроили в зале суда несанкционированный митинг.

Они обвиняли прокурора в том, что та тихо читает и «мямлит», и, несмотря на запрет судьи, снимали процесс и транслировали в прямом эфире на своих аккаунтах в Facebook.

Дело активистов запрещённой на территории РК организации ДВК Аскара ИБРАЕВА, Медета ЕСЕНЕЕВА и Вячеслава МАМИНА, все 4 тома, в суде № 2 Костаная рассмотрели меньше чем за 2 дня. Подсудимые обвиняются по ч. 2 ст. 405 УК РК (участие в деятельности общественного или религиозного объединения, либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма).

- Ибраев, достоверно зная о запрете движения ДВК, являясь активистом и сторонником ДВК, принимал личное участие в акциях протеста 9 мая 2019 года в Нур-Султане, за что он был задержан сотрудниками полиции, - зачитала обвинительный акт прокурор Гульмира КЕНЖЕТАЕВА. - Будучи привлечённым к административной ответственности, проявляя устойчивое стремление к участию в организации ДВК, выступил организатором подпольной ячейки ДВК с наименованием «Алга» на территории Костаная. В целях достижения преступного умысла привлёк к своей деятельности Есенеева и Мамина, поддерживал постоянную связь с представителями штаба ДВК, был зарегистрирован в менеджере Telegram и подписан на страницы, связанные с ДВК.

Как следует из обвинительного акта, 12 августа 2019 года подсудимые по предварительному сговору вывесили на железнодорожном мосту по пр. Назарбаева, около ТРЦ «Костанай Плаза», заранее изготовленный ими баннер, на котором чёрным маркером написали: «Шал кет, бостандык, свободу Джакишеву, ДВК алга». Мамин снял эту надпись на телефон и выложил в Telegram-канале ДВК. Через 3 дня, 15 августа, «вооружившись баллончиками красного и синего цвета», распылили на стенах домов по пр. Кобыланды батыра надписи «Шал кет» и «ДВК алга». Эти надписи они также сняли на телефон и отправили на Telegram-канал. 27 августа они повторили свою первую акцию, вывесив схожий плакат на стене дома № 29 по пр. Аль-Фараби.

Прямых свидетелей действий подсудимых в суде не представили. 20 января допросили бывшего водителя отдела внутренней политики (ОВП) акимата Костаная Бауыржана ТУЛЕКБАЯ, который показал, что это он снял баннер с моста по личному распоряжению руководителя ОВП Асем Ещановой.

- Это был обычный рабочий день, обеденный перерыв, - сообщил Тулекбай. - Нам сказали, что срочный выезд. Я выехал к мосту, вокруг никого не было. Баннер не сразу заметил. Снял и положил в багажник, потом отвёз в Северный отдел полиции Костаная. Дал показания, что сам снял.

Свидетель Дмитрий Венедиктов признал, что выдал Ибраеву ключи от выхода на крышу дома по пр. Аль-Фараби, 29. Но заявил, что не знал тогда, для чего Ибраев, Есенеев и Мамин, с которыми он был знаком ранее, просили ключи, а самого процесса вывешивания баннера не видел.

Во время процесса изучили доказательства по делу: переписку в соцсетях и месенджерах, а также фотографии, которые подсудимые сделали на свои телефоны. Из переписки следует, что костанайцы писали пользователю «Штаб Астана». Как пояснила прокурор, так они отчитывались перед руководством организации, а значит, принимали активное участие в деятельности ДВК.

На прениях Аскар Ибраев и Медет Есенеев свою вину не признали, но отрицать тот факт, что они изготовили и вывесили все баннеры и сделали надписи на стенах домов, не стали. Более того, они подтвердили, что являются активными сторонниками ДВК, и отметили, что не признают решение Есильского районного суда о запрете этой организации на территории РК.

- Я смотрю видеоролики, участвую в митингах, потому что понимаю, что происходит в стране, - заявил Аскар Ибраев. - До задержания мы общались через чат, но кто скрывается под ником «штаб ДВК», не знали. Для нашей ячейки мы специально создали отдельный чат.

- Кто перед вами поставил задачу участвовать в акции ДВК? - спросила прокурор.

- Родина, - коротко ответил Ибраев.

Адвокат Вячеслава Мамина Игорь Шишов спрашивал у подсудимых, выделял ли им деньги штаб ДВК на проведение акций. Ведь официально никто из них в августе не работал. Обвиняемые сказали, что все акции провели на собственные средства. Также они отрицали, что штаб ДВК давал им какие-либо указания.

Во время допроса Ибраева и Есинеева зрители в зале передавали телефоны, а их речи активно транслировали в социальные сети. В комментариях подсудимых активно поддерживали другие сторонники ДВК. Показания Вячеслава Мамина группа поддержки снимать и транслировать не стала.

Мамин вину признал, раскаялся и от участия в движении ДВК отказался. Он также подтвердил, что после каждой акции ее участники снимали свои действия на фото и видео и отправляли в чаты в качестве отчета о проделанной работе. Во время допроса Мамин заявил, что участвовал в этих акциях только потому, что безоговорочно и на слово доверял Ибраеву, так как тот в прошлом работал полицейским. Аскар Ибраев действительно работал в полиции Костаная с 2009-го по 2011 годы - сначала оперуполномоченным, а затем следователем.

- Я был обманом вовлечен в эти акции, - заявил Мамин. - Ещё со школьной скамьи я боролся за справедливость и, доверяя безоговорочно бывшему полицейскому Ибраеву, я тоже был готов бороться за справедливость. Уже после первой акции я стал сомневаться, у меня появилось желание отказаться от этой деятельности. Но как об этом сказать Ибраеву, не знал. Мы работали вместе и я зависел по работе от него. На первом видео меня не было, на втором я снялся - в кадр меня предложил Ибраев. Когда увидел, что мы должны надевать маски, решил отказаться от этой работы. Но не успел, меня задержали сотрудники полиции.

Гособвинитель попросила учесть, что у Мамина и Ибраева на иждивении двое несовершеннолетних детей, и назначить Ибраеву и Есенееву наказание в виде 1 года ограничения свободы, а Мамину, принимая во внимание его признание и раскаяние, в виде 6 месяцев ограничения свободы.

Судья Самат САТМАГАМБЕТОВ предложения прокурора поддержал. Кроме того, он приговорил Ибраева и Есенеева к 100 часам принудительного труда и конфисковал их телефоны в доход государства.

По приговору суда осужденные обязаны регулярно отмечаться в ДУИС, им нельзя менять место жительства, посещать развлекательные и увеселительные заведения с 22.00 до 6.00, проявлять активность в группах социальных сетей, связанных с поддержкой ДВК. Также Есенееву назначили принудительное лечение от наркомании, так как у него, по заключению врача, есть психические расстройства, вызванные употреблением каннабиноидов.

С решением суда Ибраев и Есенеев не согласились и заявили, что будут обжаловать его в вышестоящих инстанциях. Слушатели отреагировали на приговор криками «Позор!» и «Алга, ДВК!».

Фото Георгия ГОВОРОВА