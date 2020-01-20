Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае

Судебное заседание по делу сторонников запрещённой в Казахстане организации ДВК должно было начаться сегодня, 20 января, в 10:00 в суде № 2 Костаная.

Аскар ИБРАЕВ, Медет ЕСЕНЕЕВ и Вячеслав МАМИН обвиняются по ч. 2 ст. 405 УК РК (участие в деятельности общественного или религиозного объединения, либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма). Санкция этой статьи предусматривает штраф до 6 000 МРП (15 906 000 тенге), либо лишение свободы на срок до 2-х лет.

Двое обвиняемых вину не признают. В зал суда Ибраев и Есенеев пришли с группой поддержки, в руках они держали флаги Казахстана.

- Мамин отказался от своих действий и теперь сотрудничает со следствием, - рассказал «НГ» Аскар Ибраев. И пояснил суть дела: - Летом 2019 года мы вывесили в Костанае несколько баннеров с требованиями дать свободу политзаключённым Казахстана и свободу Джакишеву. Ущерба мы никому не нанесли. Это право каждого человека - высказывать своё мнение, это прописано в Конституции. ДВК запрещён у нас, но я считаю, что нам морочат голову, так как ДВК нет в списках экстремистских организаций. Высший суд Франции признал ДВК мирным политическим движением. Поэтому мы не согласны с позицией обвинения.

В назначенное время судья Самат Сатмагамбетов в зал заседания не пришел. Как пояснили «НГ» в пресс-службе областного суда, он не мог выйти из совещательной комнаты, где принимал решение по другому уголовному делу. Поэтому заседание отложили на 17:00.

После того, как стало известно, что судебное заседание откладывается, слушатели потребовали, чтобы судья вышел и лично заявил о переносе времени слушания. Через минут 20 собравшихся попросили освободить зал заседания, так как там должны были начать другой процесс.

Обвиняемые вместе с группой поддержки перешли в зал ожидания, включили мобильные телефоны и записали несколько обращений на казахском и русском языках. В какой-то момент кто-то выкрикнул слово «Бостандык!», собравшиеся подхватили этот лозунг и начали скандировать его.

Охрана попросила не мешать работе суда и предложили активистам выйти из здания.

Фото Георгия ГОВОРОВА