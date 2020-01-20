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Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

20 января 2020, 12:59 |  Криминал

Судебное заседание по делу сторонников запрещённой в Казахстане организации ДВК должно было начаться сегодня, 20 января, в 10:00 в суде № 2 Костаная.

Аскар ИБРАЕВ, Медет ЕСЕНЕЕВ и Вячеслав МАМИН обвиняются по ч. 2 ст. 405 УК РК (участие в деятельности общественного или религиозного объединения, либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма). Санкция этой статьи предусматривает штраф до 6 000 МРП (15 906 000 тенге), либо лишение свободы на срок до 2-х лет.

Двое обвиняемых вину не признают. В зал суда Ибраев и Есенеев пришли с группой поддержки, в руках они держали флаги Казахстана.

- Мамин отказался от своих действий и теперь сотрудничает со следствием, - рассказал «НГ» Аскар Ибраев. И пояснил суть дела: - Летом 2019 года мы вывесили в Костанае несколько баннеров с требованиями дать свободу политзаключённым Казахстана и свободу Джакишеву. Ущерба мы никому не нанесли. Это право каждого человека - высказывать своё мнение, это прописано в Конституции. ДВК запрещён у нас, но я считаю, что нам морочат голову, так как ДВК нет в списках экстремистских организаций. Высший суд Франции признал ДВК мирным политическим движением. Поэтому мы не согласны с позицией обвинения.

В назначенное время судья Самат Сатмагамбетов в зал заседания не пришел. Как пояснили «НГ» в пресс-службе областного суда, он не мог выйти из совещательной комнаты, где принимал решение по другому уголовному делу. Поэтому заседание отложили на 17:00.

После того, как стало известно, что судебное заседание откладывается, слушатели потребовали, чтобы судья вышел и лично заявил о переносе времени слушания. Через минут 20 собравшихся попросили освободить зал заседания, так как там должны были начать другой процесс.

Обвиняемые вместе с группой поддержки перешли в зал ожидания, включили мобильные телефоны и записали несколько обращений на казахском и русском языках. В какой-то момент кто-то выкрикнул слово «Бостандык!», собравшиеся подхватили этот лозунг и начали скандировать его.

Охрана попросила не мешать работе суда и предложили активистам выйти из здания.

Фото Георгия ГОВОРОВА
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2769
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.01.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циркачи)


Цитата-//Высший суд Франции признал ДВК мирным политическим движением//


А Франция для нас что теперь,авторитет в вопросах нашей внутренней политики?)
Профайл

§ drakon
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18358
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.01.20 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А Франция для нас что теперь,авторитет в вопросах нашей внутренней политики?) Профайл

А кто же для вас - авторитет? Зимбабве?... ;-)
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§ Yorik
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 851
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 20.01.20 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Георгий видимо очень торопился выдать статью? Ошибка на ошибке, глаз режет. Журналист не должен писать как abaika95, я так считаю :-x
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§ abaika95
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2769
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.01.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А кто же для вас - авторитет? Зимбабве?.//




Ну если вы считаете Зимбабве авторитетной страной для подражания то это ваше право)

Для меня они в вопросах нашей внутренней политики как и Франция....
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§ abaika95
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2769
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.01.20 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Журналист не должен писать как abaika95, я так считаю//




Согласен) журналист пейсатель
Мы чейтатели)
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§ директор пляжа
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 20.01.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чел в очках на первой фото :lol: :lol:
типичный ...
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§ Сяоми
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
Сяоми


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 03.01.20
Отправлено: 20.01.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:


Штирлиц был близок к провалу.
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§ Тимур Гафуров
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 483
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 20.01.20 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Ошибка на ошибке, глаз режет.

Исправили. Спасибо
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§ drakon
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18358
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.01.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
чел в очках на первой фото :lol: :lol: типичный ..

КНБешник? Я тоже так - подумал... :lol: :oops:
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§ Vit
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8836
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.01.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы че не узнали нашего Абайку?)
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§ abaika95
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2769
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.01.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Вы че не узнали нашего Абайку?)//


Пишет человек у которого Ава точь в точь мужик на фотке) только тому еще шляпы не хватает)
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§ Butch
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 435
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.01.20 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
типичный ...

Потребитель художественных фильмов про шпиёнов?
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§ Yorik
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 851
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 20.01.20 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Исправили. Спасибо

Всегда пожалуйста конечно, но...
Цитата:
В назначенное время судья Самат Сатмагамбетов в зал заседания не пришла

Сколько раз просил уже - верните комбинацию Ctrl+Enter, чтобы не указывать на ошибки в комментариях или в личке...
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§ Сабыр
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 299
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 20.01.20 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Радует,что в городе есть смелые люди
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§ Тимур Гафуров
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 483
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 20.01.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Всегда пожалуйста конечно, но...

И снова исправил. Спасибо.
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