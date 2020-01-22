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§ NG.kz
Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК вынесли в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37833
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.01.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поддержать подсудимых приехали несколько десятков человек из Актобе, Нур-Султана и Алматы. Они обвиняли прокурора в том, что та тихо читает и «мямлит», и, несмотря на запрет судьи, снимали процесс и транслировали в прямом эфире в Facebook.
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* alex_60
Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК вынесли в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7066
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У BOSS опять скукота. Насколько только.
Мне тоже скучно, создателей подпольной ячейки запрещённой двк осудили.
Всё вроде пока.
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