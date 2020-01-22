alex_60 Спор вокруг тарифов сотовых операторов: Beeline подал в суд для отмены уведомления антимонопольного комитета #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7062

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:40 дурку гонят конкретно.

за идиотов клиентов держат.

я лично на тарифы на 28 дней нигде не подписывался,

было 30 дней.

и откуда они у меня они теперь такие стали- на 28 дней?

оштрафовать миллионов на сто для начала.



[Исправлено: alex_60, 22.01.2020 - 16:41]