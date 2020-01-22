Спор вокруг тарифов сотовых операторов: Beeline подал в суд для отмены уведомления антимонопольного комитета
В компании отметили, что уведомление антимонопольного ведомства не может быть исполнено, поскольку права потребителей не ущемляются.
Иллюстративное фото mosaica.ru
Beeline Казахстан получил уведомление о наличии в его действиях признаков нарушения конкурентного законодательства, но считает выводы Антимонопольного комитета необоснованными.
В ответе на запрос informburo.kz компания сообщила, что уведомление не может быть исполнено, поскольку нарушения правил оказания услуг сотовой связи не выявили и права потребителей не ущемляются. Юридический департамент Beeline Казахстан 14 января подал в суд исковое заявление об отмене уведомления.
Доводы антимонопольного комитета. Антимонопольное ведомство утверждает, что сотовые операторы необоснованно уменьшили период списания абонентской платы по тарифным планам, и эти их действия содержат признаки злоупотребления доминирующих положением путём нарушения прав неограниченного круга потребителей. Неисполнение уведомлений, которые направили сотовым операторам, является основанием для назначения расследования.
Позиция Beeline. В компании пояснили, что при авансовом порядке расчётов абонент пользуется услугами связи после поступления денег на счёт, при этом оплата производится по условиям тарифного плана и договора.
"Уведомление антимонопольного органа не совпадает с позицией Правительства РК, согласно которой операторы сотовой связи вправе самостоятельно определять условия использования тарифных планов и срок их действия, в том числе по списанию абонентской платы один раз в 28 дней", – отметили в Beeline.
Сейчас Beeline предлагает абонентам тарифные планы с разными периодами списания абонентской платы: каждый день, раз в неделю, раз в четыре недели либо раз в месяц. При этом тарифными планами с периодом списания абонентской платы каждый день и раз в неделю абоненты активно пользуются около 10 лет. К примеру, количество абонентов на недельных тарифных планах составляет около миллиона человек.
"Приведение всех тарифов к одному сроку списания, как это требуется в уведомлении, напротив, по нашему мнению, нарушит права потребителей на свободный выбор тарифных планов с различным периодом списания абонентской платы, а также права операторов на свободное ведение предпринимательской деятельности (предоставление ТП только с месячным списанием оплаты)", – подчеркнули в Beeline.
На сегодня в правила оказания услуг сотовой связи вносятся поправки в части установления длительности учётного периода по тарифным планам, предусматривающих их предварительную оплату с момента подключения к тарифному плану и до этой же даты в следующем месяце. Проект поправок в правила проходит процедуру согласования.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Официальная двуязычная страна А про Швейцарию не пробовали почитать - там 4 языка .
Флуд и оффтопик (часть 4)
Если бы каждой области позволили самостоятельно выбирать себе основной язык, какой бы выбрала Кустанайская область?
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Сказали как его не будет, так сразу туда. Возможно не долго ждать осталось? ;-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: рамка в 300 лет не подходит Ну да, согласен, нужно было написать с XII века и до массовых переселений 258 лет назад. :-P 8-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: принц Гарри к ним не относится Там Трамп, они пока не могут. Сказали как его не будет, так сразу туда.