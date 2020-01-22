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Спор вокруг тарифов сотовых операторов: Beeline подал в суд для отмены уведомления антимонопольного комитета

22 января 2020, 16:32 |  Общество

В компании отметили, что уведомление антимонопольного ведомства не может быть исполнено, поскольку права потребителей не ущемляются.

Иллюстративное фото mosaica.ru

Beeline Казахстан получил уведомление о наличии в его действиях признаков нарушения конкурентного законодательства, но считает выводы Антимонопольного комитета необоснованными.

В ответе на запрос informburo.kz компания сообщила, что уведомление не может быть исполнено, поскольку нарушения правил оказания услуг сотовой связи не выявили и права потребителей не ущемляются. Юридический департамент Beeline Казахстан 14 января подал в суд исковое заявление об отмене уведомления.

 

Доводы антимонопольного комитета. Антимонопольное ведомство утверждает, что сотовые операторы необоснованно уменьшили период списания абонентской платы по тарифным планам, и эти их действия содержат признаки злоупотребления доминирующих положением путём нарушения прав неограниченного круга потребителей. Неисполнение уведомлений, которые направили сотовым операторам, является основанием для назначения расследования.

Позиция Beeline. В компании пояснили, что при авансовом порядке расчётов абонент пользуется услугами связи после поступления денег на счёт, при этом оплата производится по условиям тарифного плана и договора.

"Уведомление антимонопольного органа не совпадает с позицией Правительства РК, согласно которой операторы сотовой связи вправе самостоятельно определять условия использования тарифных планов и срок их действия, в том числе по списанию абонентской платы один раз в 28 дней", – отметили в Beeline.

Сейчас Beeline предлагает абонентам тарифные планы с разными периодами списания абонентской платы: каждый день, раз в неделю, раз в четыре недели либо раз в месяц. При этом тарифными планами с периодом списания абонентской платы каждый день и раз в неделю абоненты активно пользуются около 10 лет. К примеру, количество абонентов на недельных тарифных планах составляет около миллиона человек.

"Приведение всех тарифов к одному сроку списания, как это требуется в уведомлении, напротив, по нашему мнению, нарушит права потребителей на свободный выбор тарифных планов с различным периодом списания абонентской платы, а также права операторов на свободное ведение предпринимательской деятельности (предоставление ТП только с месячным списанием оплаты)", – подчеркнули в Beeline.

На сегодня в правила оказания услуг сотовой связи вносятся поправки в части установления длительности учётного периода по тарифным планам, предусматривающих их предварительную оплату с момента подключения к тарифному плану и до этой же даты в следующем месяце. Проект поправок в правила проходит процедуру согласования.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Спор вокруг тарифов сотовых операторов: Beeline подал в суд для отмены уведомления антимонопольного комитета
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7072
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дурку гонят конкретно.
за идиотов клиентов держат.
я лично на тарифы на 28 дней нигде не подписывался,
было 30 дней.
и откуда они у меня они теперь такие стали- на 28 дней?
оштрафовать миллионов на сто для начала.

[Исправлено: alex_60, 22.01.2020 - 16:41]
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§ сайлау курманов
Re: Спор вокруг тарифов сотовых операторов: Beeline подал в суд...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3443
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.01.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, помню говорилось на месяц даём столько-то гигов, а теперь так заговорили. Под шумок в конце года получат ещё месячный оброк так что они будут бодаться до последнего
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§ сайлау курманов
Re: Спор вокруг тарифов сотовых операторов: Beeline подал в суд...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3443
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.01.20 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто бы ещё Теле2 подтянул за уши
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§ Добринцофф
Re: Спор вокруг тарифов сотовых операторов: Beeline подал в суд...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6947
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.01.20 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пойму в чём нарушение прав потребителей,они же не монополисты.
Не устраивают условия,уходите к другому оператору.
У меня билайн был лет 10,задолбали ихние выкрутасы и воровство денег со счёта,ушёл к другому,номер оставил то же,вся процедура занимает 5 минут.
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§ alex_60
Спор вокруг тарифов сотовых операторов: Beeline подал в суд для отмены уведомления антимонопольного комитета
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7072
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Не пойму в чём нарушение прав потребителей

Ну что ты.
В изменении тарифного плана.
Принудительно.
Без согласования.
Завтра на две недели за те-же деньги
Переключат. Здорово же.
Нарушения прав потребителей нет. По твоему
А тот пример который ты привет, вообще не по теме. .

[Исправлено: alex_60, 22.01.2020 - 18:35]
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§ olegggon
Re: Спор вокруг тарифов сотовых операторов: Beeline подал в суд...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1057
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 22.01.20 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пользуюсь Билайном лет 5 наверное. И домашний и сотовый 2 штуки. Всегда у них списание 1-го числа в 24.00. Если забыл заплатить, то идёшь, платишь и через 15 мин они включают. Конечно 4g у них покрытие не очень в городе, ямы бывают. А так в целом норм.
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§ alex_60
Спор вокруг тарифов сотовых операторов: Beeline подал в суд для отмены уведомления антимонопольного комитета
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7072
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:

Про билайн не знаю.
Он у меня не тарифный, по факту списывается с суммы.
Речь о теле два и алтел.
Но билайн же тоже в ответе пишет что них и 28 дней есть, и они появились одновременно в тоже время как и у теле и алтела.
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§ Мишаня
Re: Спор вокруг тарифов сотовых операторов: Beeline подал в суд...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 773
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 22.01.20 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
за идиотов клиентов держат. я лично на тарифы на 28 дней нигде не подписывался, было 30 дней.

А ты и за 30 не подписывался. Ты заключил Договор, а Правила пользования являются неотъемлимой частью. Почитай ради интереса, как может ОПСОС менять тариф и в каком объеме. А когда вообще может приостановить. Мож остынешь
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§ alex_60
Спор вокруг тарифов сотовых операторов: Beeline подал в суд для отмены уведомления антимонопольного комитета
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7072
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
как может ОПСОС

Ты же не в Казахстане живёшь.
Ты скажи антимонопольного комитету кз,
Ей вы там, придурки, поостыньте.
Я подписался на тариф, в котором сказано,.
То то и то то за три рубля за тридцать дней. Тариф у меня не изменился, тот же самый, то то и то тоже самое, название тарифа тоже самое, только три рубля cтали за 28 дней без предупреждений и оповещений.

[Исправлено: alex_60, 22.01.2020 - 20:17]
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