Сотовые операторы необоснованно сокращали период списания абонентской платы

Сотовым операторам направлены уведомления из-за сокращения периода списания абонентской платы, сообщает zakon.kz.

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- Действия операторов сотовой связи по уменьшению периода времени, за который суммируется стоимость полученных услуг, содержат признаки злоупотребления доминирующих положением путем нарушения прав неограниченного круга потребителей, - говорится в сообщении Комитета по защите и развитию конкуренции.

В соответствии с требованиями статьи 199 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан операторам связи направлены уведомления о наличии в их действиях признаков нарушения конкурентного законодательства.

Неисполнение уведомления является основанием для назначения расследования.