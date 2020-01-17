ACROS Re: Как будет работать фонд по выплате алиментов #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 153

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:29 //когда люди с хорошей репутацией,//

Эти "хорошие" люди сидят в общественных советах различного уровня, и ЧТО?? Что такого кардинального и самостоятельного решил Совет, без кивка или одобрения властей?? Я, думая НИЧЕГО. Потому что ДЕКОРАЦИЯ самостоятельно НИЧЕГО не решает.

Каким образом будет пополняться эти кредитные и благотворительные фонды?

Если это БЛАГОтворительный фонд, то согласно логике, пополняться должен за счёт ЧАСТНЫХ пожертвовании и взносов, без участия государства, тогда причём тут министр юстиции? И логично,мне как меценату деньги сразу перевести на счёт детей, чем через фонд( там издержки в виде адмаппарата и содержание очередной армии дармоедов-менеджеров фонда) Если это кредитный фонд, то это очередная ЯМА для злостного алиментщика: он нормально не мог заплатить алименты, а с кредитным долгом , тем более - тут идея министра АБСУРДНА или он завуалированно лоббирует чей то БИЗНЕС проект.