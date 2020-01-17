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§ NG.kz
Как будет работать фонд по выплате алиментов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37826
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.01.20 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Создание фонда по выплате алиментов не предполагает бесплатной раздачи денег, сказал по итогам коллегии ведомства министр юстиции Марат Бекетаев. Первая, а именно кредитная модель, по его словам, предполагает работу по принципу банковских займов.
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§ alex_60
Как будет работать фонд по выплате алиментов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7053
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Допустим, кому-то 100 тысяч тенге, а кому-то 500 тысяч тенге./

денег столько. что уже не знают что придумать кому их раздать.
на это похоже.

[Исправлено: alex_60, 17.01.2020 - 15:11]
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§ ACROS
Re: Как будет работать фонд по выплате алиментов
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 17.01.20 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//когда люди с хорошей репутацией,//
Эти "хорошие" люди сидят в общественных советах различного уровня, и ЧТО?? Что такого кардинального и самостоятельного решил Совет, без кивка или одобрения властей?? Я, думая НИЧЕГО. Потому что ДЕКОРАЦИЯ самостоятельно НИЧЕГО не решает.
Каким образом будет пополняться эти кредитные и благотворительные фонды?
Если это БЛАГОтворительный фонд, то согласно логике, пополняться должен за счёт ЧАСТНЫХ пожертвовании и взносов, без участия государства, тогда причём тут министр юстиции? И логично,мне как меценату деньги сразу перевести на счёт детей, чем через фонд( там издержки в виде адмаппарата и содержание очередной армии дармоедов-менеджеров фонда) Если это кредитный фонд, то это очередная ЯМА для злостного алиментщика: он нормально не мог заплатить алименты, а с кредитным долгом , тем более - тут идея министра АБСУРДНА или он завуалированно лоббирует чей то БИЗНЕС проект.
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§ drakon
Как будет работать фонд по выплате алиментов
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18380
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.01.20 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
на это похоже.

Небыло в моё время - никаких
фондов. Платил 25%.
Кто не платил, после предупреждения,
в тюрьму, до 2 лет... :lol: :-o
Не сидел - ни разу... :oops:
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§ КГСПС
Re: Как будет работать фонд по выплате алиментов
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1002
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 21.01.20 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странная политика у нашего государства. Кто накосячил,например, набрал кредитов,задолжал алименты,не платит налоги и т.д.,тем оно помогает амнистиями, списаниями, ссудами. А тем, кто всё делает по закону и во время, никаких бонусов.
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§ Butch
Как будет работать фонд по выплате алиментов
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 21.01.20 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Странная политика у нашего государства.

А что, для Вас это новость?! У нас уже давно если вы честный, добропорядочный, трудолюбивый, ответственный гражданин - то вы, простите, болван. На чьей глупости нужно ездить. У нас люди, чья инициативность, способность принимать на себя риски и ответственность, благодаря чьей деятельности в бюджет поступает очень большая часть налоговых отчислений, живут на улицах без асфальтового покрытия (не говоря уже о полноценных дорогах с тротуарами), без освещения и так далее.
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§ КГСПС
Как будет работать фонд по выплате алиментов
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1002
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 21.01.20 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Нынешней зимой в Рудном не видно асфальта даже там, где он есть. Только снег и лёд. Весной поплывём.
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§ elektron
Как будет работать фонд по выплате алиментов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4308
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.01.20 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
А что, для Вас это новость?!

Только не говорите это АИ95 :lol: :lol:
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* maxsaf
Как будет работать фонд по выплате алиментов
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5066
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
тем оно помогает

А разве оно не самым крикливым помогает, которые в любую минуту могут на площадь выйти?
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§ Змея Подколодная
Как будет работать фонд по выплате алиментов
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 828
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 21.01.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять банкет за счет добросовестных налогоплательщиков.
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* maxsaf
Как будет работать фонд по выплате алиментов
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5066
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Опять банкет за счет добросовестных налогоплательщиков

Ага, они - самые тихие
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§ Змея Подколодная
Как будет работать фонд по выплате алиментов
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 828
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 21.01.20 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ага, они - самые тихие

Бойся гнева терпеливого человека (с) А по факту- все условия для зарплат в конвертах. Кому хочется кормить лентяев, паразитирующих за чужой счет.
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