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Butch
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95: ну как бы очевидно да. Впрочем своим высказыванием Вы скорее оскорбляете лагерь с противоположной стороны ;-) но у тех точно с юмором порядок. Но как бы то ни было, поддержу Вас в...
17.01.20 16:26
alex_60
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95: Обиделся?) спокоен. настроение бодрое.
17.01.20 16:26
abaika95
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
Цитата//зачем тогда пишешь?// Обиделся?)
17.01.20 16:24
alex_60
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95: Не хочу никого обидеть) зачем тогда пишешь?
17.01.20 16:20
alex_60
Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае
Butch: . После 01.01.2020 с них будут сняты эти ограничения с 1.01.2020 у них ставки будут как всех остальных членов ТС. Butch: Ведь формально существует возможность зарегистрировать...
17.01.20 16:17
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Как будет работать фонд по выплате алиментов

17 января 2020, 14:49 |  Государство

Создание фонда по выплате алиментов не предполагает бесплатной раздачи денег, сказал по итогам коллегии ведомства министр юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

- Бесплатной раздачи денег не будет и думать о том, что будет создан фонд и все долги закроются чудесным образом – это не так. Я после правчаса объяснял, что есть две основные модели таких подобных фондов. Первая – кредитная модель, вторая – благотворительная, — сказал Бекетаев, отвечая на вопросы журналистов.

Первая, а именно кредитная модель, по его словам, предполагает работу по принципу банковских займов, когда гражданин может попросить средства для оплаты алиментов на период, пока он не получил заработную плату.

 

- Создались, например, проблемы у человека. Он приходит и говорит, что ранее была работа и попал под сокращение, но через три месяца выйду на работу. Вот этот алиментный фонд работает, как в Финляндии. Они никому бесплатно не дают. Такого подхода нет, очень жесткий подход. Проблемы – возьми ссуду , закрой, а потом верни, — объяснил министр.

Другая модель — благотворительный фонд, где деньги могут выдаваться без возврата, но не даются всем и всегда. По словам министра, на данный момент предлагается, что в Казахстане будет использоваться благотворительная модель.

- Деньги даются в самых сложных случаях, когда сложная болезнь или совсем бедственное положение и нет других возможностей. Модель благотворительная предполагает создание комиссии и совета, когда люди с хорошей репутацией, с достаточным опытом принимают решение (кому будут платить). Такие люди приглашаются в комиссию и им предоставляются документы, они принимают решение. Допустим, кому-то 100 тысяч тенге, а кому-то 500 тысяч тенге. Здесь тоже должны быть выработаны подходы. В зависимости от потребности платить или всем одинаково. Эти вопросы будут решаться палатой и комиссией, — отметил Бекетаев.
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Комментарии к новости
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* alex_60
Как будет работать фонд по выплате алиментов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6965
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Допустим, кому-то 100 тысяч тенге, а кому-то 500 тысяч тенге./

денег столько. что уже не знают что придумать кому их раздать.
на это похоже.

[Исправлено: alex_60, 17.01.2020 - 15:11]
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§ ACROS
Re: Как будет работать фонд по выплате алиментов
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 139
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 17.01.20 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//когда люди с хорошей репутацией,//
Эти "хорошие" люди сидят в общественных советах различного уровня, и ЧТО?? Что такого кардинального и самостоятельного решил Совет, без кивка или одобрения властей?? Я, думая НИЧЕГО. Потому что ДЕКОРАЦИЯ самостоятельно НИЧЕГО не решает.
Каким образом будет пополняться эти кредитные и благотворительные фонды?
Если это БЛАГОтворительный фонд, то согласно логике, пополняться должен за счёт ЧАСТНЫХ пожертвовании и взносов, без участия государства, тогда причём тут министр юстиции? И логично,мне как меценату деньги сразу перевести на счёт детей, чем через фонд( там издержки в виде адмаппарата и содержание очередной армии дармоедов-менеджеров фонда) Если это кредитный фонд, то это очередная ЯМА для злостного алиментщика: он нормально не мог заплатить алименты, а с кредитным долгом , тем более - тут идея министра АБСУРДНА или он завуалированно лоббирует чей то БИЗНЕС проект.
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§ drakon
Как будет работать фонд по выплате алиментов
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18334
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.01.20 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
на это похоже.

Небыло в моё время - никаких
фондов. Платил 25%.
Кто не платил, после предупреждения,
в тюрьму, до 2 лет... :lol: :-o
Не сидел - ни разу... :oops:
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Директор департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции, комментируя выплату 3 млн тенге отпускных вице-министру сельского хозяйства, заявил, что госслужащие должны получать «достойную зарплату». Согласны ли вы с этим мнением?
Да. Высокая зарплата чиновников - лучший способ борьбы с коррупцией.
Да. Зарплаты должны соответствовать уровню значимости должности чиновника.
Нет. Зарплата чиновника должна зависеть только от эффективности его работы.
Нет. Такие высокие зарплаты порождают социальную напряженность в обществе.
 
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