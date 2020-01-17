Как будет работать фонд по выплате алиментов

Создание фонда по выплате алиментов не предполагает бесплатной раздачи денег, сказал по итогам коллегии ведомства министр юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент zakon.kz.

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- Бесплатной раздачи денег не будет и думать о том, что будет создан фонд и все долги закроются чудесным образом – это не так. Я после правчаса объяснял, что есть две основные модели таких подобных фондов. Первая – кредитная модель, вторая – благотворительная, — сказал Бекетаев, отвечая на вопросы журналистов.

Первая, а именно кредитная модель, по его словам, предполагает работу по принципу банковских займов, когда гражданин может попросить средства для оплаты алиментов на период, пока он не получил заработную плату.

- Создались, например, проблемы у человека. Он приходит и говорит, что ранее была работа и попал под сокращение, но через три месяца выйду на работу. Вот этот алиментный фонд работает, как в Финляндии. Они никому бесплатно не дают. Такого подхода нет, очень жесткий подход. Проблемы – возьми ссуду , закрой, а потом верни, — объяснил министр.

Другая модель — благотворительный фонд, где деньги могут выдаваться без возврата, но не даются всем и всегда. По словам министра, на данный момент предлагается, что в Казахстане будет использоваться благотворительная модель.

- Деньги даются в самых сложных случаях, когда сложная болезнь или совсем бедственное положение и нет других возможностей. Модель благотворительная предполагает создание комиссии и совета, когда люди с хорошей репутацией, с достаточным опытом принимают решение (кому будут платить). Такие люди приглашаются в комиссию и им предоставляются документы, они принимают решение. Допустим, кому-то 100 тысяч тенге, а кому-то 500 тысяч тенге. Здесь тоже должны быть выработаны подходы. В зависимости от потребности платить или всем одинаково. Эти вопросы будут решаться палатой и комиссией, — отметил Бекетаев.