Маркс Чем может закончиться процесс по делу об избиении пенсионера экс-директором ТЦ "Астыкжан" в Костанае #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 679

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:46 Цитата: Однако обосновать сумму в 3 млн тенге потерпевший не смог.

Напомнило:

- Ну и куда Вы денете 3 миллиона?

- Отдам долги.

- А остальные?

- А остальные подождут.



P.S. Неужели три миллиона это по сегодняшним меркам такая большая сумма, что ее невозможно обосновать? Да одно только лечение зубов в какой-нибудь заграничной клинике легко перекроет эту жалкую кучку монет, а ведь еще можно и нужно было восстановить моральное здоровье на каком-нибудь не самом дорогом горнолыжном курорте типа Куршевеля.