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§ NG.kz
Экс-депутат дал подробный ответ о законности армянских авто в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37823
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.01.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известный общественный деятель, бывший депутат, президент Национальной палаты образования и инноваций "Серпін" Мурат Абенов на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором попытался подробно ответить на животрепещущие вопросы о законности нахождения зарегистрированных в Армении автомобилей в Казахстане.
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§ alex_60
Re: Экс-депутат дал подробный ответ о законности армянских авто...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7034
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну вот, теперь и общественные деятели начали комментировать.
по своему.
следующие кто?
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§ Тот самый
Re: Экс-депутат дал подробный ответ о законности армянских авто...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Номера-то матершинные )) Может в этом всё дело?
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§ alex_60
Экс-депутат дал подробный ответ о законности армянских авто в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7034
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Номера-то матершинные ))


вот так и учится казахский язык.
не знал, теперь узнал.
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§ Козлов я
Экс-депутат дал подробный ответ о законности армянских авто в Казахстане
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 675
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.01.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Номера-то матершинные )) Может в этом всё дело?

Я бы вам показал одно фото с каз.номером, но,боюсь, модеры сразу его почикают... Хотя он стоит на машине.
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§ Тот самый
Экс-депутат дал подробный ответ о законности армянских авто в Казахстане
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Я бы вам показал одно фото с каз.номером


У Вас всегда знатные картинки ))) Предположу, что какой-то математик взял переменные X,Y и добавил другие буквы-цифры. Либо 3,14 обыграли.

[Исправлено: Тот самый, 21.01.2020 - 14:52]
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