Экс-депутат дал подробный ответ о законности армянских авто в Казахстане

Известный общественный деятель, бывший депутат, президент Национальной палаты образования и инноваций "Серпін" Мурат Абенов на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором попытался подробно ответить на животрепещущие вопросы о законности нахождения зарегистрированных в Армении автомобилей в Казахстане.

© Тимур Еникеев/Колеса

Ниже приводим публикацию полностью (орфография и стиль письма в основном сохранены):

"Законно ли находится авто из Армении в Казахстане?

Как я понимаю, если соблюдать определенные процедуры, то Таможенный кодекс ЕАЭС позволяет нашим гражданам законно завозить авто из Армении без уплаты пошлин на неограниченный срок.

По принципу: "все что не запрещено - то разрешено"!

Власти РК все эти годы после создания Таможенного союза и вступления в 2014 году Армении знали о существование "лазеек" для беспошлинного завоза автомобилей. Но наша страна связана международными договорами и обязательствами и не имеет право в односторонем порядке их нарушать. Наверное, поэтому меры и не принимались.

Ответим на основные вопросы.

1. Законно ли владеют наши граждане авто, зарегистрированными в Армении?

Да. Армянская сторона, наши равноправные партнеры законодательно разрешают иностранным гражданам, в том числе из Казахстана, купить и зарегистрировать машину на свое имя в Республике Армения и стать полноправным владельцем на территории своей страны. Для этого нужно прописаться в Армении. Кстати, и тут армянские законы более либеральные - прописывают казахстанцев без проблем и достаточно быстро. Значит те, кто ездил сам в Армению, прописался и купил на свое имя - то для него приобретение авто было законным. Оформление автомобилей на территории других стран осуществляется в их правовом поле, в которые Казахстан не вправе вмешиваться.

2. На основании каких законов они ввозили авто в Казахстан?

Все передвижение товаров через границу происходит на основании Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Согласно нему есть три возможности завезти автомобиль в Казахстан, зарегистрированный в другой стране.

1) Временный ввоз иностранных автомобилей (на срок не более одного года)

2) Ввоз автомобилей из стран членов Союза

3) Для дипломатических представителей

3. Действуют ли на них ограничения временного ввоза на один год?

Согласно статье 264 ТК ЕАЭС временный ввоз транспортных средств для личного пользования в трех случаях:

1. Допускается временный ввоз на таможенную территорию Союза иностранными физическими лицами транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государстве, не являющемся членом Союза, на срок не более одного года.

2. Допускается временный ввоз на таможенную территорию Союза иностранными физическими лицами, указанными в пункте 2 статьи 259 настоящего Кодекса, транспортных средств для личного пользования, не зарегистрированных в государствах-членах и в государстве, не являющемся членом Союза, на срок не более одного года.

3. Допускается временный ввоз на таможенную территорию Союза физическими лицами государств-членов транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государстве, не являющимся членом союза, на срок не более одного года.

В данных случаях это не иностранец, а гражданин Казахстана, получивший право на проживание в Армении. Он заезжает на своем авто с регистрацией в Армении, которая является членом ЕАЭС. То есть ни под одно требование о временном ввозе на один год он не подпадает.

4. Как определить, был ли это временный ввоз?

Если бы автомобиль пересек границу и подпадает под временный ввоз на срок не более одного года, то согласно 5 пункту статьи 264 ТК ЕАЭС они должны были пройти процедуру декларации органами таможни: "Временно ввезенные транспортные средства для личного пользования до истечения срока, в течение которого такие транспортные средства могут временно находиться на таможенной территории Союза, подлежат таможенному декларированию в целях вывоза с таможенной территории Союза, выпуска в свободное обращение". Как известно, в данной ситуации декларирования не было.

5. Как тогда завезли эти авто в Казахстан?

Для автомобилей, зарегистрированных в странах членов Союза, есть особые условия. Согласно подпункту 5 пункту 1 статьи 260 ТК ЕАЭС таможенному декларированию подлежат транспортные средства для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу Союза любым способом, за исключением транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государствах членах Союза. Поэтому все авто беспрепятственно пропускают через границу.

6. Какой таможенный статус у этих авто?

Вправе ли их задерживать за нарушение таможенного законодательства и требовать узаконить их пребывание на территории Казахстана?

В статье 262 ТК ЕАЭС говорится о том, что товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу Союза, не подлежащие таможенному декларированию, считаются выпущенными в свободное обращение.

В данном случае если владелец авто не заполнял декларации при въезде, не был информирован о сроках пребывания в течении не более года, то и требовать от него дополнительных таможенных процедур нет оснований.

Если только сам гражданин Казахстана не решит например зарегистрировать ее в Казахстане. Поэтому любые попытки, ссылаясь на таможенные нормы, разместить автомобиль на стоянку или выдворить из страны будет незаконным.

P. S. Это пока только касается нормативной базы в сфере таможенных процедур".