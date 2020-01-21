





(Полноправные пользователи) Сообщений: 362

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 09:48 Цитата: Vit:

абонентская 2090т

Архивный тариф уже видимо. Сейчас у Билайна все ТП 1 раз в 4 недели списывают.



А с такими архивными Билайн по другому может действовать - переключает на "более выгодный тарифный план". "Всего" на 100-200 тенге дороже, но добавляют больше трафика и минут. Хотя многим это вообще не нужно, они и старый пакет используют на треть в лучшем случае.