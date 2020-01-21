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§ NG.kz
Сотовые операторы необоснованно сокращали период списания абонентской платы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37821
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.01.20 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В соответствии с требованиями статьи 199 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан операторам связи направлены уведомления о наличии в их действиях признаков нарушения конкурентного законодательства.
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§ Vit
Re: Сотовые операторы необоснованно сокращали период списания...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8841
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.01.20 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Часто на форуме жаловались. Незнаю, у меня белайн, абонентская 2090т. Не было урезаний. Стабильно 1 числа каждого месяца снимали оплату. Может другие операторы балуются.
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§ alex_60
Re: Сотовые операторы необоснованно сокращали период списания...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посмотрим .
пока 28 дней вместо тридцати
и у теле ,и у алтела ,это одна контора,
стоят . на тарифах которые были на 30 дней.
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* Тот самый
Re: Сотовые операторы необоснованно сокращали период списания...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 362
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
абонентская 2090т

Архивный тариф уже видимо. Сейчас у Билайна все ТП 1 раз в 4 недели списывают.

А с такими архивными Билайн по другому может действовать - переключает на "более выгодный тарифный план". "Всего" на 100-200 тенге дороже, но добавляют больше трафика и минут. Хотя многим это вообще не нужно, они и старый пакет используют на треть в лучшем случае.
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§ Vit
Сотовые операторы необоснованно сокращали период списания абонентской платы
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8841
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.01.20 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Посмотрел. Вот тот который щас по 2390т. 12 гигов. На 4 недели У меня он за 2090. Все L. Называется. И он ровно 1 числа каждый месяц списывается. Получается он просто у меня давно, поэтому?
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§ alex_60
Сотовые операторы необоснованно сокращали период списания абонентской платы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Получается он просто у меня давно, поэтому?


у меня в личном кабинете у алтела стоит 1590 ,у теле 1190,в плане,
хотя уже давно цифры 1790 и 1590.которые списываются.
которые были раньше 30, а стали 28 дней.
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§ сайлау курманов
Re: Сотовые операторы необоснованно сокращали период списания...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3435
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.01.20 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня 25 числа должны списать, однако сегодня пришла смс-уведомление что с22-го ночью спишут деньги, видимо все таки по неделям считают. Как быть?
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§ Lamka
Сотовые операторы необоснованно сокращали период списания абонентской платы
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 314
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 21.01.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже всегда списывали раз в месяц, в одно и тоже число месяца. Сегодня проверил по номеру "106# у билайна, оказалось на 2 дня раньше собираются списывать... сегодня поговорю, на каком основании, в одностороннем порядке.

[Исправлено: Lamka, 21.01.2020 - 11:44]
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