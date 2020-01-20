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abaika95:
если он бы раскидал что полицейский не прав в своих речах,то тогда да а так......
Да и в мыслях не было, так как прав полицейский, на все сто прав. Не фиг вообще обращаться в эти административные здания, он заявляет. Да и правильно, там обращаться не к кому да и уже давно зачастую не за чем. Одно кумовство, лизоблюдство и коррупция. На бытовом уровне что-то решать, конечно, могут и решают, а где чуть более существенно - там решения принимаются по простому принципу денег и связей по конкретным делам. Ну а в целом, они (здания эти административные) существуют для вполне конкретных целей, если силовые или эти продажные суды, то под видом борьбы с экстремизмом борются совершенно с иным явлением, по факту, с инакомыслием (то есть для самосохранения и самоудержания). У меня репортажи такого рода (с судилищ над врагами режЫма или над сторонниками радикальной оппозиции) вызывают только улыбку и больше никаких эмоций, ну и считаю, что таким способом власть себя дискредитирует (последнему рад, так предстаёт в том свете, какой и является по факту).
[Исправлено: Сталкер, 21.01.2020 - 00:37]