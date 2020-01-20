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≡ Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37817
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.01.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аскар ИБРАЕВ, Медет ЕСЕНЕЕВ и Вячеслав МАМИН обвиняются по ч. 2 ст. 405 УК РК. Двое обвиняемых вину не признают. В зал суда Ибраев и Есенеев пришли с группой поддержки, в руках они держали флаги Казахстана.
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§ Тимур Гафуров
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 483
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 20.01.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Всегда пожалуйста конечно, но...

И снова исправил. Спасибо.
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§ Rexyn
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 182
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 20.01.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
верните комбинацию Ctrl+Enter


Сервис, который предоставлял такую возможность встраиваться в сайт и отправлять ошибки комбинацией Ctrl+Enter перестал работать и нам пришлось убрать его скрипты.

Но мы посмотрим, что можно сделать.
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§ Кушмурунец23
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 356
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 20.01.20 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А кто же для вас - авторитет? Зимбабве?...

Да, Зимбамбабмамба именно для нас авторитет :lol:
А, что? Прикольно же? :lol:
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§ maxsaf
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5052
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.01.20 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А Франция для нас что теперь,авторитет в вопросах нашей внутренней политики?)

Важно, кто вы для Франции.))
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§ maxsaf
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5052
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.01.20 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, Абайки поуехавших форумчан автоматом в двк записывают, или для этого надо еще и "Свободу политзаключенным" тут где-нибудь написать? :lol:
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§ drakon
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18366
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.01.20 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Свободу политзаключенным" тут где-нибудь написать?

Макс, ты просто пустой ватман возьми,
сфотайся и тут - выставь фото... :lol: :-o
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§ abaika95
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2782
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.01.20 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Да, Зимбамбабмамба именно для нас авторитет А, что? Прикольно же?//




Ну вот а ещё возмущаемся чё у нас мышление такое отсталое когда даже журналисты по Зимбабве тащатся)


Для меня всегда модель Ататюрской Турции была ближе,думал по ее пути пойдет Казахстан) ан нет,люди любят Зимбабве- прикольно же,ну любите дальше)



Цитата-//Важно, кто вы для Франции//


Кусок мяса

Как и для всех "друзей" и партнёров)



Цитата-//Абайки поуехавших форумчан автоматом в двк записывают//


Какие Абайки?)

Я один здесь! (отрывок:зелёный слоник)

А поуеховших куча

Или не,лучше кучка) могучая)
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§ maxsaf
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5052
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.01.20 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Какие Абайки?) Я один здесь!

Один здесь, двое там и т.д. итого где-то еще как минимум 94 бегают, в темных очках :lol: :lol:
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§ abaika95
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2782
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.01.20 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Один здесь, двое там//




Ладно Витал еще наш) и серый) он просто вид делает некомпетентного) а так позывной у него Абайка 56)
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§ Сталкер
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 417
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.01.20 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На видео полицай орёт и ручонкой своей дёргает - "Обращения делайте на улице. Это административное здание - здесь не надо обращаться"... Главное, чтобы народ этот тезис поддержал и обратился к ним, как желает этот экземпляр - на улице, так сказать, по всем правилам уличных обращений!...))))

Какая на фиг свободная Франция может быть авторитетом для каких-нибудь пигмеев или папуасов?)))) У них же суверенитет, у пигмеев и папуасов... Во как! /палец вверх/ Для них внутренние дела племени - сугубо внутренние, там тоже о международных инструментах правовой защиты не слышали и знать не знают. Ибо всё сами)))) Ну на них так и смотрят все остальные - как на пигмеев и папуасов, чо с них взять то? Только они не претендуют и не заявляют на весь мир свои притязания на что-либо. Например, они не просятся в Совет ООН по правам человека, ибо знают, что низззя туда со свиным рылом, да в калашный ряд!)))) И они не учат, кстати, других борьбе с той же коррупцией! В отличие от местных пигмеев и папуасов :lol: :lol: :lol:

А так, PS - Карфаген должен быть разрушен!...))))
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§ maxsaf
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5052
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.01.20 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

Вот это возвращение :-o
Мощно :lol:
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§ abaika95
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2782
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.01.20 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не не мощно)) если он бы раскидал что полицейский не прав в своих речах,то тогда да а так......



Жидко)))))

Без обид,рад что Сталкер вернулся)
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§ Сталкер
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 417
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 21.01.20 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
если он бы раскидал что полицейский не прав в своих речах,то тогда да а так......

Да и в мыслях не было, так как прав полицейский, на все сто прав. Не фиг вообще обращаться в эти административные здания, он заявляет. Да и правильно, там обращаться не к кому да и уже давно зачастую не за чем. Одно кумовство, лизоблюдство и коррупция. На бытовом уровне что-то решать, конечно, могут и решают, а где чуть более существенно - там решения принимаются по простому принципу денег и связей по конкретным делам. Ну а в целом, они (здания эти административные) существуют для вполне конкретных целей, если силовые или эти продажные суды, то под видом борьбы с экстремизмом борются совершенно с иным явлением, по факту, с инакомыслием (то есть для самосохранения и самоудержания). У меня репортажи такого рода (с судилищ над врагами режЫма или над сторонниками радикальной оппозиции) вызывают только улыбку и больше никаких эмоций, ну и считаю, что таким способом власть себя дискредитирует (последнему рад, так предстаёт в том свете, какой и является по факту).

[Исправлено: Сталкер, 21.01.2020 - 00:37]
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§ elektron
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4300
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.01.20 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Жидко)))))

Что ссылок так не хватает? :lol:
Зачем мутить, то что очевидно? :-x

[Исправлено: elektron, 20.01.2020 - 19:47]
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§ Гога
Re: Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2069
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.01.20 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Жидко)))))

----А как , чтобы круто ??
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