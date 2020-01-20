abaika95 Рациональное расписание, не менее 30 минут на обед: МОН разработало режим рабочего дня для педагогов #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2776

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:30 Цитата-//Ну и чем же тебе наше правительство-не нравится?...//









Отличное) только с геями и беженцами перегнули)





Цитата-//Это хорошо, что с деньгами - приезжают//



Нет) если от нас то без ничего) полностью "раздеваем"