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≡ Рациональное расписание, не менее 30 минут на обед: МОН разработало режим рабочего дня для педагогов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Рациональное расписание, не менее 30 минут на обед: МОН разработало режим рабочего дня для педагогов
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37817
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.01.20 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство образования и науки РК разработало правила определения особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагога. В проекте правил также учли условия, при которых для учителей могут установить пятидневную рабочую неделю.
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* abaika95
Рациональное расписание, не менее 30 минут на обед: МОН разработало режим рабочего дня для педагогов
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2776
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.01.20 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну и чем же тебе наше правительство-не нравится?...//




Отличное) только с геями и беженцами перегнули)


Цитата-//Это хорошо, что с деньгами - приезжают//

Нет) если от нас то без ничего) полностью "раздеваем"
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