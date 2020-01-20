В проекте правил также учли условия, при которых для учителей могут установить пятидневную рабочую неделю, передает Informburo.kz

Министерство образования и науки РК разработало правила определения особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагога. Соответствующий документ опубликован и вынесен на публичное обсуждение на портале "Открытые НПА".

Проект правил состоит из трёх глав:

Общие положения;

Режим рабочего времени и времени отдыха педагога;

Особенности организации рабочего времени и времени отдыха педагогов, непосредственно участвующих в учебном процессе.

Пятидневка и шестидневка для учителей. В правилах регламентирован вопрос шестидневной и пятидневной рабочей недели, который часто поднимают учителя. В проекте сказано, что "для организаций, реализующих учебные программы начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования, для специальных и специализированных организаций образования может устанавливаться как пятидневная, так и шестидневная рабочая неделя в зависимости от имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов.

"Пятидневная рабочая неделя устанавливается с учётом фактической нагрузки педагогов, плана учебно-воспитательной работы, учебного расписания, а также типа и вида организации образования. Правилами внутреннего распорядка организаций образования может предусматриваться пятидневная рабочая неделя для всех педагогов, а также для отдельных педагогов с учётом плана учебно-воспитательной работы, учебного расписания, графика дежурств, а также типа и вида организации образования", – говорится в правилах.

Для педагогов, работающих в режиме пятидневной рабочей недели, выходными днями являются суббота и воскресенье, для шестидневной рабочей недели – один выходной день – воскресенье.

Время на отдых. Согласно новому документу, время перерыва для отдыха и питания, а также графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни с учётом типов и видов организации образования устанавливаются правилами внутреннего распорядка.

"Работодатель обеспечивает педагогам возможность отдыха и приёма пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, а также в течение перерывов между уроками (занятиями). Время для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего распорядка и время перерыва на обед не должно быть менее 30 минут", – говорится в правилах.

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогов устанавливается исходя из сокращённой продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.

Согласно правилам, расписание занятий должно составляться с учётом рационального использования рабочего времени педагога, не допускающего длительных перерывов между занятиями. Часы, свободные от проведения занятий, участия во внеурочных мероприятиях педагог вправе использовать по своему усмотрению.

Предоставление отпуска. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем организации образования не позднее десяти дней с начала наступления календарного года.

Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое удобное для них время имеют следующие работники:

родители (опекуны, попечители), воспитывающие несовершеннолетнего ребёнка (до 18 лет) в одиночестве;

женщины, имеющие трёх и более детей;

работники, получившие трудовое увечье;

любые работники при наличии у них путёвок на лечение.

Более подробно с проектом правил можно ознакомиться здесь. Публичное обсуждение документа продлится до 3 февраля 2020 года.