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§ NG.kz
Рациональное расписание, не менее 30 минут на обед: МОН разработало режим рабочего дня для педагогов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37817
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.01.20 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство образования и науки РК разработало правила определения особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагога. В проекте правил также учли условия, при которых для учителей могут установить пятидневную рабочую неделю.
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§ aodhan
Re: Рациональное расписание, не менее 30 минут на обед: МОН...
aodhan


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 03.09.19
Отправлено: 20.01.20 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Время для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего распорядка и время перерыва на обед не должно быть менее 30 минут

Зачем это отражать в правилах, когда трудовой кодекс РК об этом изначально гласит. Или ТК РК на педагогов не распространяется? :-x
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§ ACROS
Re: Рациональное расписание, не менее 30 минут на обед: МОН...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.01.20 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
aodhan:
Или ТК РК на педагогов не распространяется?



Мне , лично кажеться, что наряду с принятием особого Закона "О статусе педагога" нужно принять особый Закон " О статусе медика" или "О статусе инженера"; или совсем актуальный закон "О статусе сантехника" - что бы не дискриминировать НИ ОДНУ профессию. Чем педагог ЛУЧШЕ или СОЦИАЛЬНЕЙ НУЖНЕЕ чем медик или же САНТЕХНИК ??
".....мамы всякие важны, мамы всякие нужны...."
Что то правительство в последнее время дискриминирует одну группу перед другой группой. Например: простых матерей перед многодетными матерями; или же добросовестных заёмщиков ЧАСТНЫХ банков перед заёмщиками с низкой заработанной платой и с плохой кредитной историей;
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§ abaika95
Рациональное расписание, не менее 30 минут на обед: МОН разработало режим рабочего дня для педагогов
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2773
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.01.20 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Что то правительство в последнее время дискриминирует одну группу перед другой группой./




Когда начали помогать многодетным я молчал потомучто у них жизнь не сахар

Когда начали списывать долги по кредитам малоимущим я молчал, им и в правду тяжко

Но когда пошли на встречу автовладельцам с армянским учётом я не стерпел) им то за какие коврижки такие поблажки?))

Так и у вас со статусом педагога?))
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§ ACROS
Re: Рациональное расписание, не менее 30 минут на обед: МОН...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.01.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Так и у вас со статусом педагога?)


Да, нет против педагогов нечего не имею против, как впрочем и перед другими специальностями и профессиями, просто , насколько я знаю, по Конституции: мы все РАВНЫ перед Законом. Или КТО ТО равнее?
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§ abaika95
Рациональное расписание, не менее 30 минут на обед: МОН разработало режим рабочего дня для педагогов
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2773
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.01.20 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Или КТО ТО равнее?//




Многодетные,малоимущие,педагоги и владельцы машин с армянским учётом)



Не так конечно Оруэлл себе это представлял) но чтож сделаешь,демократия к чему стремились) на западе вон ровнее других,геи,трансы,лесбы,зоофилы и переселенцы с ближнего востока а у нас немного другая категория)


Кто больше кричит тот и прав.......
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§ ACROS
Re: Рациональное расписание, не менее 30 минут на обед: МОН...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.01.20 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кто больше кричит тот и прав.....


СВОД ПРАВИЛ ДОМОСТРОЯ
п.№1 Муж всегда прав
п.№2 Даже если муж не прав, то в действие вступает п.№1
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§ abaika95
Рациональное расписание, не менее 30 минут на обед: МОН разработало режим рабочего дня для педагогов
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2773
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.01.20 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//СВОД ПРАВИЛ ДОМОСТРОЯ//



Не в нашем случае думаю больше подходит свод правил Чингисхана)


Десятник всегда прав
Над ним сотник всегда прав
Над ним тысячник
Ну а над этим уже темник (10 тысячник)
Ну а темнику мог приказывать только один
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§ maxsaf
Рациональное расписание, не менее 30 минут на обед: МОН разработало режим рабочего дня для педагогов
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5041
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.01.20 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
п.№1 Муж всегда прав

Цитата:
abaika95:
Десятник всегда прав

В стране с многоженством Абайкино правило рулит ))
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