ACROS Re: "Почему погибший сотрудник не применил табельное... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 153

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:56 Несколько лет назад пресса казахстанская широко освещала гибель нашего соотечественника ( кажется он был с СевКаза) от пули американского полицейского, который застрелил нашего земляка только лишь за то что тот просто самовольно опустил руки. В Америке, насколько я знаю, существует правило: если ты пошёл на дело без средств защиты и тем более не применил их, то страховая компания не выплачивает страховые выплаты по случаю смерти или потери трудоспособности на работе, потому что не были соблюдены правила техники безопасности. Надо было стрелять в преступника, для чего выдаётся личное табельное оружие. Конечно он ГЕРОЙ, не каждый полицейский решиться на это. Но, семья осталась без кормильца, сын без отца, жена без мужа, родители без сына, а это БЫДЛО - отсидит, но будет ЖИТЬ.