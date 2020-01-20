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≡ "Почему погибший сотрудник не применил табельное оружие?" - Трагедию в Тобыле прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Почему погибший сотрудник не применил табельное оружие?" - Трагедию в Тобыле прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37817
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.01.20 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об обстоятельствах гибели сотрудника патрульно-постовой службы Костанайского района Дархана Базрбаева, который получил смертельный удар ножом в грудь при задержании пьяного дебошира, сообщили сегодня, 20 января, на брифинге в департаменте полиции области.
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§ Fasd
Re: "Почему погибший сотрудник не применил табельное...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 20.01.20 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бронежилет в багажнике был почему не одели.Или как всегда положились на авось пьяный уложим быстро.
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§ Я
"Почему погибший сотрудник не применил табельное оружие?" - Трагедию в Тобыле прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 185
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 20.01.20 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайского района Дархана Базрбаева
Дальше пишете фамилию по-другому.

[Исправлено: Я, 20.01.2020 - 18:45]
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§ андрей 117
Re: "Почему погибший сотрудник не применил табельное...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 20.01.20 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тоже об этом думал.почему бронежилет отсутствовал?одно время броники даже на ппс были.но потом как то сошли на нет
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§ ACROS
Re: "Почему погибший сотрудник не применил табельное...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.01.20 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько лет назад пресса казахстанская широко освещала гибель нашего соотечественника ( кажется он был с СевКаза) от пули американского полицейского, который застрелил нашего земляка только лишь за то что тот просто самовольно опустил руки. В Америке, насколько я знаю, существует правило: если ты пошёл на дело без средств защиты и тем более не применил их, то страховая компания не выплачивает страховые выплаты по случаю смерти или потери трудоспособности на работе, потому что не были соблюдены правила техники безопасности. Надо было стрелять в преступника, для чего выдаётся личное табельное оружие. Конечно он ГЕРОЙ, не каждый полицейский решиться на это. Но, семья осталась без кормильца, сын без отца, жена без мужа, родители без сына, а это БЫДЛО - отсидит, но будет ЖИТЬ.
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