"Почему погибший сотрудник не применил табельное оружие?" - Трагедию в Тобыле прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Ольга ЛИХОГРАЙ
Об обстоятельствах гибели сотрудника патрульно-постовой службы Костанайского района Дархана Базрбаева, который получил смертельный удар ножом в грудь при задержании пьяного дебошира, сообщили сегодня, 20 января, на брифинге в департаменте полиции области.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
Звонок в полицию поступил 19 января в 01.38 из дома по ул. Комсомольская, 59 города Тобыла. Звонившие сообщали, что в доме происходит скандал и пьяный дебошир угрожает убить всю семью.
- Дебошир и семья, которой он угрожал, проживали в разных квартирах, которые разделял только небольшой тамбур, площадью не более 1,5 метров, - сообщил на брифинге начальник управления местной полицейской службы области Курмет МАЖИКЕНОВ. - Сотрудники полиции сержант Дархан Базарбаев и младший сержант Сыздыков прибыли на место через 6 минут. Базарбаев зашел первым в тамбур. В это время потерпевшие держали дверь квартиры, из которой пытался вырваться дебошир. У полицейских были резиновые дубинки, аэрозольные баллончики и табельное оружие. Полицейские попросили по рации подкрепление, но решили произвести задержание сами, чтобы снизить риск для семьи. Когда дверь открылась, дебошир сразу нанес удар в грудь Базарбаеву, но в тамбуре было темно, и второй сержант этого не увидел, да и сам Базарбаев не почувствовал, что ранен. Он успел выбить дубинкой нож, а второй сержант Сыздыков брызнул баллончиком дебоширу в лицо. Вдвоем они успели его обезвредить. Потом Базарбаев сказал: "Кажется, я ранен", его коллега вызвал скорую помощь, но Базарбаев еще до ее приезда упал на пол.
Когда скорая приехала, он был уже мертв. На вопрос корреспондента "НГ", почему полицейские не применили табельное оружие, Мажикенов ответил, что они действовали по уставу.
- Они оценили ситуацию и решили, что применят дубинки, - ответил Мажикенов. - Не знали, что преступник будет с ножом, нападение было мгновенным и неожиданным.
Если бы полицейские ждали подкрепления, могли быть жертвы среди гражданских.Потерпевший Алексей ЗОЛОТОРЕНКО рассказал журналистам, что 28-летний Михаил Прокуратов приходился братом его жены. Он часто пил, с октября прошлого года состоял на учете, как алкоголик.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
- Он пришел к нам пьяным, устроил скандал, я вывел его на улицу, - сказал Золоторенко. - Он меня ударил, я его тоже, тогда он забежал и сказал, что убьет всю нашу семью. Мы вызвали полицию.
На брифинге пояснили, что скандал по этому адресу был зарегистрирован впервые. До этого Прокуратов был судим за незаконное пересечении границы с РФ и отсидел 4 месяца в России.
Дархану Базарбаеву было 24 года, в прошлом году в марте он женился, у него остался четырехмесячный сын. Прощание с Дарханом Базарбаевым пройдет завтра в селе Лаврентьевка Аулиекольского района. Его похоронят со всеми почестями, на похоронах будет присутствовать личный состав ДП.
Семье погибшего сержанта будет оказана материальная помощь. 20 января на сайте Акорды появилось сообщение, что президент РК подписал Указ о награждении Дархана Базарбаева орденом "Айбын" ("Доблесть") III степени.
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Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-nagradil-posmertno-politseyskogo-spasshego-lyudey-389149/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Фото предоставлено пресс-службой ДП КО
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