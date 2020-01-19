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§ NG.kz
Сотрудник полиции погиб, спасая семью от пьяного дебошира в городе Тобыл
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37810
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.01.20 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трагедия произошла вечером 19 января. Как пояснили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, сотрудника вызвали жители ул. Комсомольской города Тобыла. Они услышали, что происходит семейный скандал.


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* abaika95
Re: Сотрудник полиции погиб, спасая семью от пьяного дебошира в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2762
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.01.20 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Герой!
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§ elektron
Re: Сотрудник полиции погиб, спасая семью от пьяного дебошира в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4297
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.01.20 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соболезнования и сил семье.
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§ Victor Yang
Re: Сотрудник полиции погиб, спасая семью от пьяного дебошира в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12386
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.01.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соболезнования родным и близким. Думаю, посмертная награда должна быть.
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§ Козлов я
Re: Сотрудник полиции погиб, спасая семью от пьяного дебошира в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 673
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.01.20 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глубокие соболезнования его семье и близким. Жалко таких ребят. Но государство поэтому дает им некоторые привилегии, большую зарплату, низкий пенсионный порог,этакий аванс потому,что в определенные моменты им приходится рисковать своей жизнью. Пусть земля ему будет пухом.
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§ Volonter
Re: Сотрудник полиции погиб, спасая семью от пьяного дебошира в...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1467
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 19.01.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Герой, безусловно! Соболезнования семье и сил пережить такое горе...
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§ Coopidon
Re: Сотрудник полиции погиб, спасая семью от пьяного дебошира в...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 469
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 19.01.20 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Герой!

Это да!
Но зачем!?

8-)
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§ андрей 117
Re: Сотрудник полиции погиб, спасая семью от пьяного дебошира в...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 19.01.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соболезнования родным и близким Дархана Базарбаева.исполнил свой долг до конца.ценой своей жизни спас людей от недоумка с ножом.
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§ лимон
Re: Сотрудник полиции погиб, спасая семью от пьяного дебошира в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1235
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.01.20 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
соболезнования родным, у полисменов броников и травматов для таких случаев нет? голыми руками берут вооруженного?
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§ Мурзилка
Re: Сотрудник полиции погиб, спасая семью от пьяного дебошира в...
Мурзилка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 20.01.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Ух ты, какая осведомленность... И если что, они каждый день рискуют своей жизнью, а не только в определенные моменты.
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* maxsaf
Сотрудник полиции погиб, спасая семью от пьяного дебошира в городе Тобыл
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5035
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.01.20 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
И если что, они каждый день рискуют своей жизнью

Я тоже. Даже когда просто еду на работу
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