Сотрудник полиции погиб, спасая семью от пьяного дебошира в городе Тобыл
Ольга ЛИХОГРАЙ
Трагедия произошла вечером 18 января. Как пояснили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, сотрудника вызвали жители ул. Комсомольской города Тобыла, чтобы пожаловаться на соседей. Они услышали, что происходит семейный скандал.
Экипаж полиции прибыл через 6 минут. Судимый житель Тобыла угрожал убить свою семью.
На место прибыли сержанты Дархан Базарбаев и Амангельды Сыздыков.
Оказалось, что пьяный 28-летний дебошир угрожает убить всю семью.Когда он побежал за ножом, родственники его закрыли в доме.
Во время задержания дебошир смертельно ранил ножом Базарбаева. Полицейский обезоружил преступника, не осознав поначалу, что получил тяжелое ранение в сердце.
Позже Дархан Базарбаев скончался в реанимации. У него остался 4-месячный ребенок.
Подозреваемый арестован, начато досудебное расследование по ст. убийство.
Подробности представители ДП сообщат затра 20 января на брифинге.
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