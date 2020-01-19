Сотрудник полиции погиб, спасая семью от пьяного дебошира в городе Тобыл

Трагедия произошла вечером 18 января. Как пояснили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, сотрудника вызвали жители ул. Комсомольской города Тобыла, чтобы пожаловаться на соседей. Они услышали, что происходит семейный скандал.

Экипаж полиции прибыл через 6 минут. Судимый житель Тобыла угрожал убить свою семью.

На место прибыли сержанты Дархан Базарбаев и Амангельды Сыздыков.

Оказалось, что пьяный 28-летний дебошир угрожает убить всю семью.Когда он побежал за ножом, родственники его закрыли в доме.

Во время задержания дебошир смертельно ранил ножом Базарбаева. Полицейский обезоружил преступника, не осознав поначалу, что получил тяжелое ранение в сердце.

Позже Дархан Базарбаев скончался в реанимации. У него остался 4-месячный ребенок.

Подозреваемый арестован, начато досудебное расследование по ст. убийство.

Подробности представители ДП сообщат затра 20 января на брифинге.