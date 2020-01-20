/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстан запретил экспорт живого скота		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Казахстан запретил экспорт живого скота
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37810
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.01.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан запретил экспорт живого скота. В ведомстве отметили, что массовый экспорт живого скота для дальнейшей переработки и перепродажи создал основу для спекулятивного роста цен на мясную продукцию.
Читать новость

§ Я
Re: Казахстан запретил экспорт живого скота
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 184
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 20.01.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поднимем цены на на энергоносители и снизим закупочные на мясо. Принесет ли это пользу и кому ?
Профайл

* maxsaf
Re: Казахстан запретил экспорт живого скота
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5035
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.01.20 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лишь бы экспорт планшетов не запретили)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 158
Пользователей: 2
Всего: 160

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх