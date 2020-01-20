Казахстан запретил экспорт живого скота

Казахстан запретил экспорт живого скота, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

В ведомстве отметили, что массовый экспорт живого скота для дальнейшей переработки и перепродажи создал основу для спекулятивного роста цен на мясную продукцию. Кроме того, сложившаяся ситуация привела к снижению загрузки казахстанских мясоперерабатывающих предприятий и откормочных площадок. В среднем за 2019 год они были загружены менее чем на половину от своей мощности. Основной причиной их недозагрузки стал дефицит сырья, сложившийся в результате высокого уровня экспорта живого скота.

"Поскольку Госпрограммой развития АПК на 2017-2021 годы перед МСХ РК поставлена задача по увеличению экспорта переработанной продукции в 2,5 раза, ведомство вынуждено принять меры касательно сложившейся ситуации. В этой связи на основе обращений откормочных площадок и мясокомбинатов принято решение внести изменения в совместный приказ министерств сельского хозяйства и финансов "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных" от 21 октября 2019 года, который ранее временно ограничивал лишь экспорт маточного поголовья. Данные изменения полностью запрещают вывоз живого поголовья КРС и МРС всех половозрастных групп", - говорится в сообщении.

Проект соответствующего документа положительно согласован с отраслевыми экспертными организациями и акиматами областей, получено положительное заключение НПП "Атамекен" и одобрение Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях. В настоящее время проводится согласование с заинтересованными госорганами.

"Введение изменений в указанный приказ позволит сохранить и увеличить поголовье казахстанского скота в ближайшие годы, загрузить отечественные мясокомбинаты качественным сырьем по приемлемым ценам и нарастить производство и экспорт готовой переработанной продукции", - отметили в министерстве.

В 2019 году за пределы Казахстана было вывезено 156 тысяч голов крупного рогатого скота. При этом подавляющее большинство - 121,6 тысячи голов, или 78 процентов - увезено в Узбекистан, еще 14 процентов - в Армению.

Также из страны было вывезено почти 264 тысячи голов овец, из них более половины - маточное поголовье. Основным скупщиком мелкого рогатого скота также является Узбекистан. В соседнее государство увезено свыше 200 тысяч овец (76 процентов). РФ закупила 21,5 тысячи голов (8,1 процента), Азербайджан - 18 тысяч (6,7 процента), Иран - около 12 тысяч (4,5 процента).