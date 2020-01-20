Форум
Nikola_Esil
Утильсбор на автомобили в Казахстане: сколько платить в 2020 году
заберёт моё изжившее себя авто, так?? Нет, бесплатно его не заберут)) Утиль сбор подразумевает под собой утилизацию автомобиля и всех его компонентов. Т.е. Вы доставите его в пункт приема и там его...
20.01.20 18:30
ACROS
Утильсбор на автомобили в Казахстане: сколько платить в 2020 году
Кто мне может обьяснить: для чего он нужен, УТИЛЬ.СБОР?? Завтра, когда машина станет совсем старой и негодной, по моему звонку приедет некая служба и молча и БЕСПЛАТНО ( потому что я уже заплатил...
20.01.20 17:56
abaika95
Рациональное расписание, не менее 30 минут на обед: МОН разработало режим рабочего дня для педагогов
Цитата-//Что то правительство в последнее время дискриминирует одну группу перед другой группой./ Когда начали помогать многодетным я молчал потомучто у них жизнь не сахар Когда начали списывать...
20.01.20 17:36
ACROS
Экономика Костанайской области «поехала» вперед на автомобилях и сельхозтехнике
//...С начала года ТОО «СарыаркаАвтопром» произведено 24 077 легковых автомобилей (рост количества в 2 раза)...// Поэтому взялись за авто с киргизскими и армянскими номерами - это прямые...
20.01.20 17:36
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit: В шутку было. Он мазевый чел. Абсолютно адекватный. Да, тоже шучу.
20.01.20 17:29
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Казахстан запретил экспорт живого скота

20 января 2020, 10:36 |  Государство

Казахстан запретил экспорт живого скота, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

В ведомстве отметили, что массовый экспорт живого скота для дальнейшей переработки и перепродажи создал основу для спекулятивного роста цен на мясную продукцию. Кроме того, сложившаяся ситуация привела к снижению загрузки казахстанских мясоперерабатывающих предприятий и откормочных площадок. В среднем за 2019 год они были загружены менее чем на половину от своей мощности. Основной причиной их недозагрузки стал дефицит сырья, сложившийся в результате высокого уровня экспорта живого скота.

"Поскольку Госпрограммой развития АПК на 2017-2021 годы перед МСХ РК поставлена задача по увеличению экспорта переработанной продукции в 2,5 раза, ведомство вынуждено принять меры касательно сложившейся ситуации. В этой связи на основе обращений откормочных площадок и мясокомбинатов принято решение внести изменения в совместный приказ министерств сельского хозяйства и финансов "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных" от 21 октября 2019 года, который ранее временно ограничивал лишь экспорт маточного поголовья. Данные изменения полностью запрещают вывоз живого поголовья КРС и МРС всех половозрастных групп", - говорится в сообщении.

Проект соответствующего документа положительно согласован с отраслевыми экспертными организациями и акиматами областей, получено положительное заключение НПП "Атамекен" и одобрение Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях. В настоящее время проводится согласование с заинтересованными госорганами.

"Введение изменений в указанный приказ позволит сохранить и увеличить поголовье казахстанского скота в ближайшие годы, загрузить отечественные мясокомбинаты качественным сырьем по приемлемым ценам и нарастить производство и экспорт готовой переработанной продукции", - отметили в министерстве.

В 2019 году за пределы Казахстана было вывезено 156 тысяч голов крупного рогатого скота. При этом подавляющее большинство - 121,6 тысячи голов, или 78 процентов - увезено в Узбекистан, еще 14 процентов - в Армению.

Также из страны было вывезено почти 264 тысячи голов овец, из них более половины - маточное поголовье. Основным скупщиком мелкого рогатого скота также является Узбекистан. В соседнее государство увезено свыше 200 тысяч овец (76 процентов). РФ закупила 21,5 тысячи голов (8,1 процента), Азербайджан - 18 тысяч (6,7 процента), Иран - около 12 тысяч (4,5 процента).
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
20.01.20 16:46 В ближайшие два дня в Костанайской области будет снежно, ветрено и скользко
20.01.20 15:01 Рациональное расписание, не менее 30 минут на обед: МОН разработало режим рабочего дня для педагогов
20.01.20 14:39 Воспитанники ДЮСШ футбола провели первую регулярную тренировку в манеже "Тобол Арена" в Костанае
20.01.20 14:23 Сегодня 100-летний юбилей отметил костанаец Василий Крячко
20.01.20 12:59 Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
20.01.20 12:22 "Почему погибший сотрудник не применил табельное оружие?" - Трагедию в Тобыле прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
20.01.20 11:21 Экономика Костанайской области «поехала» вперед на автомобилях и сельхозтехнике
20.01.20 10:01 Утильсбор на автомобили в Казахстане: сколько платить в 2020 году
19.01.20 16:52 Названы самые популярные в мире пароли
19.01.20 16:47 "Легионеров нет, своих не хватает" - Как БК "Тобол" завершает своё выступление на регулярном чемпионате Национальной лиги по баскетболу?

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* Я
Re: Казахстан запретил экспорт живого скота
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 184
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 20.01.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поднимем цены на на энергоносители и снизим закупочные на мясо. Принесет ли это пользу и кому ?
Профайл

§ maxsaf
Re: Казахстан запретил экспорт живого скота
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5035
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.01.20 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лишь бы экспорт планшетов не запретили)
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Директор департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции, комментируя выплату 3 млн тенге отпускных вице-министру сельского хозяйства, заявил, что госслужащие должны получать «достойную зарплату». Согласны ли вы с этим мнением?
Да. Высокая зарплата чиновников - лучший способ борьбы с коррупцией.
Да. Зарплаты должны соответствовать уровню значимости должности чиновника.
Нет. Зарплата чиновника должна зависеть только от эффективности его работы.
Нет. Такие высокие зарплаты порождают социальную напряженность в обществе.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 148
Пользователей: 3
Всего: 151

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх