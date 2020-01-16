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≡ Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение статуса жителям бывшего поселка Затобольск		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение статуса жителям бывшего поселка Затобольск
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37806
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.20 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 2 января райцентр Костанайского района живет с новым названием и новым статусом. Указ президента РК, утвердивший эти изменения, породил множество вопросов о том, как они будут реализованы на практике. Об этом «НГ» спросила у акима города Тобыла Адиля УМУРТАЕВА.
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§ maxsaf
Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение статуса жителям бывшего поселка Затобольск
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5030
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.01.20 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
----Но есть хоть один довольный ?? Да , конечно ! Кто ?? См. фото




[Исправлено: maxsaf, 19.01.2020 - 23:41]
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§ Гога
Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение статуса жителям бывшего поселка Затобольск
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2062
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.01.20 - 02:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже двое довольны !!

[Исправлено: Гога, 19.01.2020 - 23:38]
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§ pro100tak
Re: Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 439
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 20.01.20 - 03:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Но есть хоть один довольный ?? Да , конечно ! Кто ?? См. фото

//пока известно, что будет произведен ремонт дорог//
Ну хотя бы так :-o . И у кого будет или кого будет ... центральная канализация - возможно будет как в Венеции. Средств на это не имеется и не совсем понятно. Есть средства производства для дорог.
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