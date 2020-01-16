Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение статуса жителям бывшего поселка Затобольск

С 2 января райцентр Костанайского района живет с новым названием и новым статусом. Указ президента РК, утвердивший эти изменения, породил множество вопросов о том, как они будут реализованы на практике. Об этом «НГ» спросила у акима города Тобыла Адиля УМУРТАЕВА.

Адиль Умуртаев: «Уже через год жители Тобыла почувствуют изменения»

- Адиль Маратович, у вас на дверях висит табличка акима Затобольска. Вы уже вступили официально в новую должность?

- Уже да, я теперь аким города. Потому что внесены изменения в постановление о моем назначении. По сути, там просто заменили несколько слов на «город Тобыл». Аким района все необходимые документы подписал.

- Тобыл останется административным центром Костанайского района?

- Да, именно так. При районе остаемся.

- Нужно ли жителям Тобыла в связи с изменениями менять документы?

- По инициативе государства все изменения в документах для жителей будут производиться бесплатно. Сейчас не нужно никуда идти. А вот когда они будут перепродавать имущество или совершать другие манипуляции с ним, эти операции произведут в ЦОНах без проблем.

- Сколько ушло денег на процедуру перерегистрации поселка Затобольск в город Тобыл?

- Я могу точно сказать, что в органах юстиции меняют только адрес. На всю процедуру у нас ушло не более 1 млн тенге из средств бюджета местных органов.

- Не получится ли так, что новый город Тобыл так и останется на уровне поселка Затобольск? Какие изменения принесет новый статус?

- В первую очередь новые перспективы. Это касается благоустройства, развития инфраструктуры. Теперь мы можем проектировать в Тобыле девятиэтажные дома, строить микрорайоны и детские дворовые площадки. Планируется увеличить количество отремонтированных дорог. Сейчас асфальтировано только 38% дорог. В этом году заасфальтируем еще 13 улиц. Мы на 4-м уровне бюджета - сами зарабатываем и создаем его. За прошлый год наш бюджет составил 245 991 000 тенге. Пока сложно сказать, на сколько увеличится эта сумма.

- В апреле 2018 года прошло большое совещание с участием акима области, на котором вопрос был поставлен так: чего сейчас не хватает поселку Затобольск для соответствия статусу города районного значения. На нем Кайрат Ахметов, работавший тогда акимом Костанайского района, отметил, что в Затобольск практически невозможно привлечь ни один проект. Причина - не позволяет мощность местных подстанций. Что изменилось с того момента?

- Я помню этот вопрос. Планируется строительство новой электроподстанции в новом микрорайоне на 16 МВт. Проект уже готов, ждем результатов его экспертизы. После этого должны выделить деньги и начать строительство. Надеемся, что этот проект реализуем до конца этого года.

- На том же совещании говорили и о других планах. Какие еще есть проекты?

- Сейчас мы подаем бюджетные заявки на проекты многоэтажных домов. Как эти заявки рассмотрят и что одобрят, будут решать в областном акимате, это на контроле у главы региона. Точно назвать проекты я не могу. Пока известно, что будет произведен ремонт дорог. Планируем на существующих линиях уличного освещения заменить лампы типа ДРЛ на светодиодные. Также восстановим освещение на двух улицах. Идем по принципу восстановления утраченных коммуникаций: где уже есть старые опоры или другая инфраструктура, они не требуют создания нового проекта. Просим деньги на обновление двух парковых зон: новая брусчатка, лавочки и так далее. Заявок много. Генеральный план утвержден по строительству микрорайонов Астана, Байтерек, Нур Алем. Отдел строительства занимается подведением коммуникаций.

В этом году население города Тобыла должно почувствовать, что оно уже потихоньку переходит в статус города. У нас около 28 000 человек проживает. Ну не может все сразу произойти! Мы только получили статус. Через год уже можно будет говорить, как он повлиял на жизнь горожан.

- Вы сами как считаете, с таким количеством населения и не самой развитой инфраструктурой готов ли Затобольск стать Тобылом?

- С чего-то надо начинать. Поселок Затобольск себя уже пережил. Вся инфраструктура в виде водопровода, газификации и других коммунальных благ уже существует. Чтобы не тормозить на статусе поселка, я уже вижу эту перспективу, нам необходим статус города.

- И этого достаточно, чтобы компенсировать утрату сельских программ поддержки и различных привилегий? У бюджетников пропадет 25-процентная надбавка к заработной плате, налог на землю вырастет почти в 4 раза. Есть госпрограммы по привлечению в села молодых специалистов. И это ведь неполный список того, о чем придется забыть жителям Тобыла.

- Мы уже с 2018 года с работниками бюджетных организаций проводили сходы, разъясняли эти изменения. Было много вопросов, мы отвечали. Вот давайте рассмотрим сельскую надбавку к зарплате в 25%. Эти надбавки потеряют около 600 человек. В Тобыле почти везде есть газ, вода, канализации, автобусы есть, за 5 минут можно доехать с окраины до центра, Костанай совсем недалеко... Я понимаю так: здесь нет тех лишений, которые подразумевает жизнь в селе. Следовательно, нет острой необходимости компенсировать эти лишения.

Я все-таки считаю, что пока рано делать какие-то выводы. Пройдет год, и я буду готов рассказать вам, что мы сделали и как изменился Тобыл, обретя статус города.

Фото Георгия ГОВОРОВА