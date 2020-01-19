pro100tak Re: Казахстан на последнем месте в мире по росту минимальной... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 438

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:01 М-да уж. Создается впечатление, что страны, которые бессовестнейшим образом якобы впереди планеты всей, как-то покупают свои места в этих рейтингах, чтобы показать всему миру - да, мы, блин, дескать, обойдемся без всяких ископаемых. А тут еще мы из-за каких-то учителей, медиков, жителей сел и деревень плетемся на последнем месте. Вы почему так портите картину по средней ЗП? Или вы хотите сказать, что не только по росту, а и по размеру минимальной ЗП мы на последнем месте? Вечно эти сельчане, учителя, медики и др пр на что-то намекают.