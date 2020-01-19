Казахстан на последнем месте в мире по росту минимальной зарплаты

Казахстан занял последнее место в мире в рейтинге по росту минимальной заработной платы, передает zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz

Фото: zakon.kz

Как отмечают аналитики, расчеты минимальной заработной платы в странах мира выглядят по-разному.

Так, портал Picodi.com провел исследование, охватившее 54 страны мира, в которых существует установленная законодательными органами минимальная зарплата. В результате анализа выяснилось, что налоговая нагрузка в разных странах заметно отличается. Например, на Филиппинах и в Гонконге минимальная заработная плата не облагается налогом вообще, в других же странах разница в зарплате до уплаты налогов и после достигает 40% (Румыния). Чтобы сравнение было обоснованным, была рассмотрена сумма средств, которые человек, работающий за минимальную зарплату, реально получает на счет либо на руки.

Наибольшая сумма минимального размера заработной платы наблюдается в следующих странах: Люксембург (1989 долл. США), Австралия (1923 долл. США), Ирландия (1743 долл. США). В ТОП-10 также вошли Нидерланды, Великобритания, Южная Корея, Канада, Бельгия, Германия и Франция. В Казахстане же в пересчете на доллары МЗП составила всего 98 долл. США.

Был составлен рейтинг и по уровню роста МЗП. В 2020 году наибольший рост МЗП зафиксирован в Нигерии (64,8%). Однако в пересчёте на доллары уровень гарантированной минимальной оплаты в этой стране остаётся одним из самых низких в мире (74 долл. США). В ТОП-3 стран по росту МЗП также вошли Азербайджан (+37,7% за год) и Аргентина (37,1%). В некоторых странах, таких как США, Испания, ЮАР и Латвия, минимальная зарплата не изменилась с 2019 года.

Казахстан в рейтинге роста минимальной заработной платы обосновался на последнем, 54-м месте. В 2020 году минимальная оплата труда осталась прежней, но сумма, получаемая работником на руки, снизилась на 1,1% из-за возвращения страхового взноса (ВОСМС) с этого года: 37825 тенге против 38250 тенге. В России рост составил 7,5%, в Армении — 25,2%, в Беларуси — 13,6%.

Портал также составил рейтинг по сопоставлению цен на продукты питания с минимальной зарплатой. Созданная для этого исследования продовольственная корзина состоит из 8 позиций: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи. Несмотря на то, что список этот довольно скромный, продукты из него удовлетворяют минимальную потребность взрослого человека в питательных веществах.

Стоимость минимальной продовольственной корзины в Казахстане составила 58,7% от минимальной зарплаты, или 22,2 тыс. тг (+6,15% за год). Такая же корзина в прошлом году составляла 54,7% минимальной оплаты труда того периода. Это означает, что рост цен в Казахстане опередил рост зарплат. Этот показатель определил Казахстан на 48-е место.

Самое выгодное соотношение цен на продукты и минимальной зарплаты наблюдается в Австралии, Великобритании и Ирландии. Там продуктовая корзина составляет 7–7,3% от местной минимальной оплаты труда.

В некоторых странах, таких как Нигерия и Узбекистан, минимальная зарплата не превышает стоимости самого скромного набора продуктов.

В 2020 году согласно закону "О республиканском бюджете на 2020–2022 годы" принято решение сохранить текущий размер минимальной заработной платы — 42,5 тыс. тенге. При этом в 2018 году он составлял 28,3 тыс. тенге.

При этом:

• минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составил 16839 тенге;

• минимальный размер пенсии — 38636 тенге;

• месячный расчётный показатель (МРП) — 2651 тенге;

• величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 31183 тенге.