Николаич I Re: Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение... #27





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Регистрация: 08.11.19 (Пользователи) Отправлено: - 20:39 Цитата-//В Тобыле почти везде есть газ, вода, канализации//



Да что за ..!? Может быть в тоболе и есть,а в Затобольске только в самом центре в зданиях и домах, которые можно по пальцам пересчитать, есть такие удобства. Основная часть посёлка не имеет ни воды из трубопровода, ни канализации, и газ, хоть и есть в посёлке, но люди многие не имеют средств провести его в дом! Где взять лям чтобы завести в дом метр трубы от центрального газопровода!? Аким области вроде поднимал такой вопрос, типа посёлки газифицированы, а в дома люди не подводят газ из-за дороговизны проекта и услуг монтажа, поручил разобраться, чем всё закончилось не знаю. Цены вроде те же. Так вот, ПОДАВЛЯЮЩЕЕ число жителей живут именно в таких условиях. живут и работают в бюджетных организациях, а у них отбирают 25%, типа живёте как в городе. Бред!

Кстати бюджетники были против, но перед тем собранием им рты закрыли, заставляли подписывать какую-то бумажку, согласно которой они не будут возмущаться!