ACROS Re: Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для... #22





(Полноправные пользователи) Сообщений: 143

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:29 Цитата: abaika95:

И что там такого принципиально ужасного?)

Ничего принципиально УЖАСНОГО там НЕТ. Их старшие братья-госслужащие, здесь в Казахстане ВЫТВОРЯЮТ и не такое. Их наказывают за то что - некую корпоративно-кастовую модель проведения закрытой вечеринки ВЫНЕСЛИ из избы, показали всему остальному плебскому миру. Так же как и примерно наказали акима Шымкента, не за то что он ЭТО сказал, а за то что сказал ВСЛУХ и от избытка барчуковских чувств выложил в Интернет. В своём закрытом кругу ОНИ и НЕ ТАКОЕ говорят.