Казахстан занял 73-е место в рейтинге "Лучших стран для воспитания детей". Такие данные представило издание US News, передает Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
Рейтинг "Лучших стран для воспитания детей" 2020 года основывается на глобальном опросе, а также из совокупности баллов за восемь различных показателей: забота о правах человека, уважение к семье, среда для достижения гендерного равенства, уровень счастья, равенство доходов, уровень безопасности, развитость государственного образования и системы здравоохранения.
В пятерку лучших стран рейтинга вошли: Дания, Швеция, Норвегия, Канада и Нидерланды. С 6-го по 10-е места заняли: Финляндия, Швейцария, Новая Зеландия, Австралия и Австрия.
Казахстан расположился на 73-й строчке из 73 стран списка. Отмечается, что в 2019 году Казахстан занимал 74-е место из 80 стран, представленных в рейтинге.
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