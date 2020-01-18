Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей

Казахстан занял 73-е место в рейтинге "Лучших стран для воспитания детей". Такие данные представило издание US News, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Рейтинг "Лучших стран для воспитания детей" 2020 года основывается на глобальном опросе, а также из совокупности баллов за восемь различных показателей: забота о правах человека, уважение к семье, среда для достижения гендерного равенства, уровень счастья, равенство доходов, уровень безопасности, развитость государственного образования и системы здравоохранения.

В пятерку лучших стран рейтинга вошли: Дания, Швеция, Норвегия, Канада и Нидерланды. С 6-го по 10-е места заняли: Финляндия, Швейцария, Новая Зеландия, Австралия и Австрия.

Казахстан расположился на 73-й строчке из 73 стран списка. Отмечается, что в 2019 году Казахстан занимал 74-е место из 80 стран, представленных в рейтинге.