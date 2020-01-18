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18.01.20 18:10
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Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей

18 января 2020, 13:09 |  Общество

Казахстан занял 73-е место в рейтинге "Лучших стран для воспитания детей". Такие данные представило издание US News, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Рейтинг "Лучших стран для воспитания детей" 2020 года основывается на глобальном опросе, а также из совокупности баллов за восемь различных показателей: забота о правах человека, уважение к семье, среда для достижения гендерного равенства, уровень счастья, равенство доходов, уровень безопасности, развитость государственного образования и системы здравоохранения.

В пятерку лучших стран рейтинга вошли: Дания, Швеция, Норвегия, Канада и Нидерланды. С 6-го по 10-е места заняли: Финляндия, Швейцария, Новая Зеландия, Австралия и Австрия.

Казахстан расположился на 73-й строчке из 73 стран списка. Отмечается, что в 2019 году Казахстан занимал 74-е место из 80 стран, представленных в рейтинге.
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Комментарии к новости
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§ Butch
Re: Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 423
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.01.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упреждая всякие там разговорчики - хоть и последнее, но среди лучших!!!!
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§ alex_60
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6998
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//, уровень счастья///
В каких единицах измеряется?
В вольтах или дицебелах.
Сомнительный набор показателей.
По которым оценивают.

[Исправлено: alex_60, 18.01.2020 - 13:21]
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§ Butch
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 423
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.01.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В каких единицах измеряется?

В относительном количестве улыбающихся лиц на фотографиях, не афишируемо сделанных на улице в различным местах страны :lol:
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* drakon
Re: Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18348
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.01.20 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
хоть и последнее, но среди лучших!!!!

У нас 13 место, неплохо... :lol: :oops:
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§ alex_60
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6998
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У нас 13 место, неплохо.

За счёт новых немцев из Африки.
Они то счастливы.
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* drakon
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18348
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.01.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Они то счастливы.

Ну, конечно... :lol: :oops: :-P
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§ Козлов я
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 669
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.01.20 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Butch
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 423
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.01.20 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У нас 13 место, неплохо...

Это отлично! Это замечательно! И лично я вам благодарен за это!
Так как этот факт говорит что у нас есть ориентир для устремлений. И мы будем стремиться!
Ещё это значит что мы пока не достигли совершенства! А как известно совершенство это завершённость, завершённость это смерть. И значит мы будем жить!!!! И идти в направлении поближе к вам видя цель и не замечая препятствий
:lol: :lol: :lol:
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