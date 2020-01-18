Цитата: Butch:

А что так - "если срастётся"? Если очередь какая или денег много хотят приезжайте к нам. 130К нашими и Вы будете с новыми хрусталиками наперевес



В Кустанай за этим точно не надо ехать. Матери и тестю меняли хрусталики в Челябинске - не так дорого и достаточно качественно. Прошло уже почти 3 года - все без замечаний. До этого ходили по местным врачам - один платный окулист так прямо и сказал - у местных не делайте, езжайте в Челябинск.