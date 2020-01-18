Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
А тем временем разработками новых антибактериальных препаратов сегодня занимаются небольшие предприятия, а крупные фармацевтические компании не проявляют интереса к этой сфере.
Иллюстративное фото с сайта 13rodina.ru
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что устойчивые к существующим видам антибиотиков бактерии представляют всё большую опасность для человечества, сообщает informburo.kz со ссылкой на сайт ООН.
- Никогда ещё проблема антимикробной устойчивости не стояла так остро, – предупредил генеральный директор ВОЗ Аданом Гебреисус Тедрос.
Авторы нового исследования, на которое ссылается ВОЗ, выяснили, что разработками новых антибактериальных препаратов занимаются небольшие предприятия, а крупные фармацевтические компании не проявляют интереса к этой сфере.
Ещё в 2017 году ВОЗ выпустила список патогенов, наиболее опасных с точки зрения устойчивости к лекарствам. Из 50 находящихся в разработке антибиотиков, 32 нацелены на борьбу с бактериями из этого списка. Но большинство из них ненамного сильнее уже существующих лекарств.
Самые многообещающие препараты ещё даже не допущены к клиническим испытаниям, и пройдут годы, пока они появятся на рынке.
В ООН не раз предупреждали, что распространяющаяся устойчивость к антибиотикам – одна из главных угроз общественному здравоохранению в глобальном масштабе и может отбросить человечество в "допенициллиновую" эпоху, когда антибиотиков ещё не было и люди умирали от простых инфекций.
По данным ВОЗ, около 50% антибиотиков используются не по назначению.
В ВОЗ напомнили, что злоупотребление антибиотиками и их некорректное использование оборачиваются распространением опасных резистентных бактерий, вызывающих, в частности, пневмонию, менингит, инфекции кровотока. Поскольку существующими антибиотиками лечить такие инфекции уже невозможно, остро встаёт необходимость создания новых, более действенных лекарств.
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