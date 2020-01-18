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Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?

18 января 2020, 10:28 |  Общество

А тем временем разработками новых антибактериальных препаратов сегодня занимаются небольшие предприятия, а крупные фармацевтические компании не проявляют интереса к этой сфере.

Иллюстративное фото с сайта 13rodina.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что устойчивые к существующим видам антибиотиков бактерии представляют всё большую опасность для человечества, сообщает informburo.kz со ссылкой на сайт ООН.

- Никогда ещё проблема антимикробной устойчивости не стояла так остро, – предупредил генеральный директор ВОЗ Аданом Гебреисус Тедрос.

Авторы нового исследования, на которое ссылается ВОЗ, выяснили, что разработками новых антибактериальных препаратов занимаются небольшие предприятия, а крупные фармацевтические компании не проявляют интереса к этой сфере.

Ещё в 2017 году ВОЗ выпустила список патогенов, наиболее опасных с точки зрения устойчивости к лекарствам. Из 50 находящихся в разработке антибиотиков, 32 нацелены на борьбу с бактериями из этого списка. Но большинство из них ненамного сильнее уже существующих лекарств.

Самые многообещающие препараты ещё даже не допущены к клиническим испытаниям, и пройдут годы, пока они появятся на рынке.

В ООН не раз предупреждали, что распространяющаяся устойчивость к антибиотикам – одна из главных угроз общественному здравоохранению в глобальном масштабе и может отбросить человечество в "допенициллиновую" эпоху, когда антибиотиков ещё не было и люди умирали от простых инфекций.

По данным ВОЗ, около 50% антибиотиков используются не по назначению.

В ВОЗ напомнили, что злоупотребление антибиотиками и их некорректное использование оборачиваются распространением опасных резистентных бактерий, вызывающих, в частности, пневмонию, менингит, инфекции кровотока. Поскольку существующими антибиотиками лечить такие инфекции уже невозможно, остро встаёт необходимость создания новых, более действенных лекарств.
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§ maxsaf
Re: Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5009
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Крупные фармацефтические компании наверняка ведут разработки в этой области, и уже сейчас имеют солидный запас еще не применявшихся антибиотиков, к которым у бактерий еще не выработался иммунитет. Просто выбрасывать этот запас в открытый доступ нельзя - это обесценит весь запас. Это не для простых смертных, а на нужды vip медицины. ;-)
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* elektron
Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4285
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.01.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
то не для простых смертных, а на нужды vip медицины.

Не думаю. В прошлом году ещё показывали передачу, что уже антибиотики 6-го поколения используют, но и к ним уже есть бактерии выживающие. Страшно даже как то.
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* elektron
Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4285
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.01.20 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вирусы типа СПИДА даже уже лечат, ну или сводят препаратами активность и возможность заражения к нулю. А вот с антибиотиками действительно напряжёнка. А всё только из за безголового использования уже имеющихся.
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§ Butch
Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 412
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.01.20 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А всё только из за безголового использования уже имеющихся.

Это всё-равно бы произошло, не так ли? Чуть позже, возможно, но не сильно. Численность населения возрастает неуклонно и в геометрической прогрессии, а стало быть и возможности для бактерий столкнуться с необходимостью преодоления воздействия антибиотиков тоже растут, даже если использовать их с "головой". И не только сухое увеличение численности имеет своё влияние.
Благотворительная деятельность всяческих организаций, направленная на предоставление доступа к современной медицине в регионах, прежде не имевших такой возможности, также вносит свою посильную лепту. Не думаю что Вы назовёте такие организации "безголовыми".
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* elektron
Re: Почему человечеству срочно нужны новые антибиотики?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4285
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.01.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Благотворительная деятельность всяческих организаций

Возможно, но гложут сомнения. Что они причастны к резистентным бактериям.
Цитата:
Butch:
Не думаю что Вы назовёте такие организации "безголовыми".

А вот ветеринары, лечащие свиней коров и кур, даже не удосуживаются о контроле лечения.
Это и есть безголовое использование антибиотиков.
Даже шутка есть: Почему при простуде рекомендуют куриный суп?
- В нём много антибиотиков :lol:
Хотя это уже не смешно, если честно.
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