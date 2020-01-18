А тем временем разработками новых антибактериальных препаратов сегодня занимаются небольшие предприятия, а крупные фармацевтические компании не проявляют интереса к этой сфере.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что устойчивые к существующим видам антибиотиков бактерии представляют всё большую опасность для человечества, сообщает informburo.kz со ссылкой на сайт ООН.

- Никогда ещё проблема антимикробной устойчивости не стояла так остро, – предупредил генеральный директор ВОЗ Аданом Гебреисус Тедрос.

Авторы нового исследования, на которое ссылается ВОЗ, выяснили, что разработками новых антибактериальных препаратов занимаются небольшие предприятия, а крупные фармацевтические компании не проявляют интереса к этой сфере.

Ещё в 2017 году ВОЗ выпустила список патогенов, наиболее опасных с точки зрения устойчивости к лекарствам. Из 50 находящихся в разработке антибиотиков, 32 нацелены на борьбу с бактериями из этого списка. Но большинство из них ненамного сильнее уже существующих лекарств.

Самые многообещающие препараты ещё даже не допущены к клиническим испытаниям, и пройдут годы, пока они появятся на рынке.

В ООН не раз предупреждали, что распространяющаяся устойчивость к антибиотикам – одна из главных угроз общественному здравоохранению в глобальном масштабе и может отбросить человечество в "допенициллиновую" эпоху, когда антибиотиков ещё не было и люди умирали от простых инфекций.

По данным ВОЗ, около 50% антибиотиков используются не по назначению.

В ВОЗ напомнили, что злоупотребление антибиотиками и их некорректное использование оборачиваются распространением опасных резистентных бактерий, вызывающих, в частности, пневмонию, менингит, инфекции кровотока. Поскольку существующими антибиотиками лечить такие инфекции уже невозможно, остро встаёт необходимость создания новых, более действенных лекарств.