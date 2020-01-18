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≡ Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37801
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.01.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рейтинг "Лучших стран для воспитания детей" 2020 года основывается на глобальном опросе, а также из совокупности баллов за восемь различных показателей.
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§ maxsaf
Казахстан занял последнее место в рейтинге лучших стран для воспитания детей
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5025
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.01.20 - 01:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kostyk777:
Спонсорами данного исследования выступили правительства: Дании, Швеции, Норвегии, Канады Нидерланды...

Инфа - сотка, с канала Хабар? )) А где спонсором выступил Казахстан, не говорят? :lol:
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