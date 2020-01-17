maxsaf Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае #21





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5025

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:49 Цитата: alex_60:



Вы в курсе, что в этот день некоторые всю воду везде считают святой, и в ванной, и в душе, и даже с крана наливают прозапас? А если вы лично в это не верите, то оскорбляете чувства тех, кто верит!