Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отметят праздник Крещения Господня. В честь него на льду городского пляжа Костаная начали делать крестообразную прорубь - иордань. Толщина льда составляет 47 см, глубина проруби - 1,5 метра.

- Ширина креста будет 2 метра, длина - 4 метра, - сообщил "НГ" руководитель отдела по ЧС акимата Костаная Геннадий КОЛЧАНОВ. - Будет установлена одна палатка для переодевания, разделенная на две половины: для мужчин и женщин. Также будет продажа чая и шашлыка. Распитие спиртных напитков строго запрещено.

В прорубь организуют три входа, возле которых будут дежурить 12 водолазов-спасателей. Дежурить будут также медики, полицейские. Доступ к иордани будет открыт с 21.00 18 января, в 24.00 ее освятит священник. В 10.00 19 января прорубь засыпят снегом.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ