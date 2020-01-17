Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
Ольга ЛИХОГРАЙ
В ночь с 18 на 19 января православные христиане отметят праздник Крещения Господня. В честь него на льду городского пляжа Костаная начали делать крестообразную прорубь - иордань. Толщина льда составляет 47 см, глубина проруби - 1,5 метра.
- Ширина креста будет 2 метра, длина - 4 метра, - сообщил "НГ" руководитель отдела по ЧС акимата Костаная Геннадий КОЛЧАНОВ. - Будет установлена одна палатка для переодевания, разделенная на две половины: для мужчин и женщин. Также будет продажа чая и шашлыка. Распитие спиртных напитков строго запрещено.
В прорубь организуют три входа, возле которых будут дежурить 12 водолазов-спасателей. Дежурить будут также медики, полицейские. Доступ к иордани будет открыт с 21.00 18 января, в 24.00 ее освятит священник. В 10.00 19 января прорубь засыпят снегом.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
Пользователей: 6
Всего: 215
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
Цитата-//Впрочем своим высказыванием Вы скорее оскорбляете лагерь с противоположной стороны но у тех точно с юмором порядок.// Чем же я оскорбил лагерь атеистов?) Цитата-//ХерОта// Перебор)
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95: все купели по миру называли бы как? Тоболь?) Тобыль :lol: :lol: Tobyl
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95: ну как бы очевидно да. Впрочем своим высказыванием Вы скорее оскорбляете лагерь с противоположной стороны ;-) но у тех точно с юмором порядок. Но как бы то ни было, поддержу Вас в...
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95: Обиделся?) спокоен. настроение бодрое.
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
Цитата//зачем тогда пишешь?// Обиделся?)