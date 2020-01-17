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abaika95
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
Цитата-//Впрочем своим высказыванием Вы скорее оскорбляете лагерь с противоположной стороны но у тех точно с юмором порядок.// Чем же я оскорбил лагерь атеистов?) Цитата-//ХерОта// Перебор)
17.01.20 16:31
Гога
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95: все купели по миру называли бы как? Тоболь?) Тобыль :lol: :lol: Tobyl
17.01.20 16:31
Butch
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95: ну как бы очевидно да. Впрочем своим высказыванием Вы скорее оскорбляете лагерь с противоположной стороны ;-) но у тех точно с юмором порядок. Но как бы то ни было, поддержу Вас в...
17.01.20 16:26
alex_60
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95: Обиделся?) спокоен. настроение бодрое.
17.01.20 16:26
abaika95
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
Цитата//зачем тогда пишешь?// Обиделся?)
17.01.20 16:24
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Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

17 января 2020, 15:11 |  Общество

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отметят праздник Крещения Господня. В честь него на льду городского пляжа Костаная начали делать крестообразную прорубь - иордань. Толщина льда составляет 47 см, глубина проруби - 1,5 метра.

- Ширина креста будет 2 метра, длина - 4 метра, - сообщил "НГ" руководитель отдела по ЧС акимата Костаная Геннадий КОЛЧАНОВ. - Будет установлена одна палатка для переодевания, разделенная на две половины: для мужчин и женщин. Также будет продажа чая и шашлыка. Распитие спиртных напитков строго запрещено.

В прорубь организуют три входа, возле которых будут дежурить 12 водолазов-спасателей. Дежурить будут также медики, полицейские. Доступ к иордани будет открыт с 21.00 18 января, в 24.00 ее освятит священник. В 10.00 19 января прорубь засыпят снегом.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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Комментарии к новости
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* abaika95
Re: Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2750
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.01.20 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не хочу никого обидеть) я уверен что у адекватных верующих с чувством юмора все нормально)


Но если б Христос крестился в реке Тобол все купели по миру называли бы как? Тоболь?)
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* alex_60
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6965
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не хочу никого обидеть)


зачем тогда пишешь?
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* abaika95
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2750
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.01.20 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//зачем тогда пишешь?//




Обиделся?)
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* alex_60
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6965
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Обиделся?)

спокоен. настроение бодрое.
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* Butch
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.01.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

ну как бы очевидно да.
Впрочем своим высказыванием Вы скорее оскорбляете лагерь с противоположной стороны ;-) но у тех точно с юмором порядок.
Но как бы то ни было, поддержу Вас в Ваших мыслительных изысканиях и сообщу что в Сочах по дороге к границе с Абхазией есть место где пересекается речка с чудным названием ХерОта. А дальше пусть Ваша фантазия бушует. ;-)
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* Гога
Re: Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2036
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.01.20 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
все купели по миру называли бы как? Тоболь?)

-----Тобыль :lol: :lol: Tobyl
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* abaika95
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2750
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.01.20 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Впрочем своим высказыванием Вы скорее оскорбляете лагерь с противоположной стороны но у тех точно с юмором порядок.//




Чем же я оскорбил лагерь атеистов?)



Цитата-//ХерОта//


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