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≡ Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37801
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.01.20 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ночь с 18 на 19 января православные христиане отметят праздник Крещения Господня. В честь него на льду городского пляжа Костаная начали делать крестообразную прорубь - иордань.
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§ elektron
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4293
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.01.20 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
предлагаю выбрать его почетным нашим лидером)

Я думаю Вы себе льстите! :lol: 8-)
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§ Серый волк
Re: Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11085
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 18.01.20 - 04:24
Комментарий удален модератором.
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* alex_60
Re: Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7004
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, с богом как говорится.
Первый пошёл. По времени.
Завтра поедем, смотреть тоже интересно
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* maxsaf
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5017
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

И что там может быть интересного? Залез человек в воду, вылез. Я тоже так делаю. Но обычно летом, потому что вода теплее, ну или в ванну воды наберу, теплой. :lol:
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