Серый волк Re: 3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая #40





(Пользователи) Сообщений: 11083

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 23:58 Те самые идиоты, которые срывали таблички с проспекта Абая будут определять как потратить деньги на его юбилей.

Те самые хорошо узнаваемые спустя столетие с хвостом образины, которых Абай высмеивал, ненавидел и считал главными препятствиями степи.



Лучше бы деньги пустили на восстановление превращенных в руины поселков, ферм и сильные социальные гарантии государства для жителей села. И считали бы это памятником.

А при повсеместном руинировании (куда не посмотри со спутника одни руины сплошные разрушенных ферм и посёлков) это празднование на 3 миллиарда чинушами выглядит как мыльный пузырь очередного надувательства только без колеса теперь а с имитациями музеев и праздненств.

Я не верю в что-то нормальное от тех кто не в состоянии остановки сделать общественного транспорта цивилизованные. Впрочем они наверное и цели такой не имели "сделать". Скорее отмыть.

Коррупционеры будут праздновать юбилей Абая.

Жаль Абай не может написать...