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3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая

Tengrinews.kz

16 января 2020, 16:09 |  Культура

На празднование 175-летия Абая Кунанбайулы потратят три миллиарда тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы планируем проведение крупных мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея поэта. Бюджет проведения этих мероприятий - три миллиарда тенге", - сказал вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов на пресс-конференции СЦК.

По данным Министерства культуры, официальная церемония открытия юбилея Абая состоится 21 января 2020 года в театре "Астана Опера" в Нур-Султане.

В юбилейный год поэта собрание сочинений Абая издадут на 10 иностранных языках, а также снимут три документально-постановочных фильма о жизни, творчестве, наследии и роли Абая.

В августе 2020 года в Семее состоится международная научно-практическая конференция "Абай мұрасы және әлемдік руханият" с участием известных отечественных и зарубежных ученых-абаеведов, представителей научной и творческой интеллигенции.

Предусмотрена также музеефикация государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая "Жидебай-Бөрілі", проведение научно-реставрационных работ на объектах историко-культурного наследия, связанных с именем поэта.

В учебных заведениях пройдут открытые уроки, тематические конкурсы сочинений, изложений и выразительного чтения стихов и слов назидания Абая. Предусмотрены экскурсионные туры для школьников со всех регионов республики по абаевским местам - "Абай жеріне саяхат". Запланированы научные конференции и симпозиумы, Абаевские чтения, поэтические и литературные фестивали, вечера поэзии, семинары и конкурсы на лучшее знание творчества Абая и исполнение его произведений.

Создан научно-исследовательский институт "Академия Абая" при ЕНУ имени Гумилева. Также будет проведен общенациональный диктант по произведениям Абая.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы. Было поручено разработать общереспубликанский план по подготовке и проведению юбилея казахского поэта.

Абай Кунанбаев родился в 1845 году в урочище Жидебай, что в 180 километрах от Семея.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: 3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Абай Кунанбаев родился в..//
//юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы//

на каком основании изменили ему фамилию?
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§ abaika95
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2734
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//собрание сочинений Абая издадут на 10 иностранных языках//



Слова Назидания Абая ещё бы раздавали бесплатно всем жителям)

[Исправлено: abaika95, 16.01.2020 - 16:23]
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§ alex_60
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в прошлом году уже начали мероприятия.
одно из первых- снятие табличек в Костанае с именем Абая и
попыткой изгнания его имени из памяти костанайцев.
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§ alex_60
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно в каком пункте или пунктах мероприятий зарыты основные расходы.
миллиард или два.из трех.
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§ alex_60
Re: 3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//три документально-постановочных фильма о жизни, творчестве, наследии и роли Абая.//

зачем три? непонятно. одного не хватит?
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§ abaika95
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2734
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата--//попыткой изгнания его имени из памяти костанайцев.//


Разве не перенести хотели как Гагарина нет?)
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§ maxsaf
Re: 3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4988
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Это же не рудненское колесо, тут вам Сталкер уже не поможет. Так что молчите и празднуйте, а кому надо - разберутся, сколько там чего и куда ))
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§ abaika95
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2734
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//непонятно. одного не хватит?//




Детство,взросление,старость) как раз в три фильма,ниче ты Алекс не понимаешь в триологиях) Марвел вон на этом только и живёт)
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§ alex_60
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Разве не перенести хотели как Гагарина нет?)


кто?
там же от обьявления номера два президентом и его
указанием вся и все переименовать и снятием табличек три часа
в течении одного дня прошло.
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§ maxsaf
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4988
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в прошлом году уже начали мероприятия. одно из первых- снятие табличек в Костанае с именем Абая

Да, неудобно получилось. Надо постараться максимально вину загладить. Может пять миллиардов тогда? )

[Исправлено: maxsaf, 16.01.2020 - 16:42]
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§ abaika95
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2734
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//тут вам Сталкер уже не поможет//



Он и в колесе мне лично не помог) точнее он никому лично там не помогал,чисто делал свою работу)
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§ Гога
Re: 3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2035
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.01.20 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представляю , сколько на 200 - летие потратят .
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§ abaika95
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2734
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//указанием вся и все переименовать и снятием табличек три часав течении одного дня прошло/


Как сняли так и обратно повесили)
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§ alex_60
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
как раз в три фильма,ниче ты Алекс не понимаешь в триологиях)


вот в сериалах не понимаю.это да.
может сериал лучше серий на 100.
для первого сезона хватит.
там и обьемы будут посолиднее, и надолго.
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§ maxsaf
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4988
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Он и в колесе мне лично не помог) точнее он никому лично там не помогал,чисто делал свою работу)

Ну так и о пожарных можно рассуждать, которые ходят и сигнализации в торговых центрах проверяют. 8-)
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Нет. Зарплата чиновника должна зависеть только от эффективности его работы.
Нет. Такие высокие зарплаты порождают социальную напряженность в обществе.
 
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