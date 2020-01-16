3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая

На празднование 175-летия Абая Кунанбайулы потратят три миллиарда тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы планируем проведение крупных мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея поэта. Бюджет проведения этих мероприятий - три миллиарда тенге", - сказал вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов на пресс-конференции СЦК.

По данным Министерства культуры, официальная церемония открытия юбилея Абая состоится 21 января 2020 года в театре "Астана Опера" в Нур-Султане.

В юбилейный год поэта собрание сочинений Абая издадут на 10 иностранных языках, а также снимут три документально-постановочных фильма о жизни, творчестве, наследии и роли Абая.

В августе 2020 года в Семее состоится международная научно-практическая конференция "Абай мұрасы және әлемдік руханият" с участием известных отечественных и зарубежных ученых-абаеведов, представителей научной и творческой интеллигенции.

Предусмотрена также музеефикация государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая "Жидебай-Бөрілі", проведение научно-реставрационных работ на объектах историко-культурного наследия, связанных с именем поэта.

В учебных заведениях пройдут открытые уроки, тематические конкурсы сочинений, изложений и выразительного чтения стихов и слов назидания Абая. Предусмотрены экскурсионные туры для школьников со всех регионов республики по абаевским местам - "Абай жеріне саяхат". Запланированы научные конференции и симпозиумы, Абаевские чтения, поэтические и литературные фестивали, вечера поэзии, семинары и конкурсы на лучшее знание творчества Абая и исполнение его произведений.

Создан научно-исследовательский институт "Академия Абая" при ЕНУ имени Гумилева. Также будет проведен общенациональный диктант по произведениям Абая.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы. Было поручено разработать общереспубликанский план по подготовке и проведению юбилея казахского поэта.

Абай Кунанбаев родился в 1845 году в урочище Жидебай, что в 180 километрах от Семея.