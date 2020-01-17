Цитата: elektron:

я что то пропустил?

ну вот например.во флуде.

Цитата: Сталкер: а для этого хотелось бы чтобы ответили модеры, которые тут злоупотребляют клавишей "Delete"...))) а потом как девицы наилегчайшего поведения - передумывают...

также посты 34,41,42 в в ветке про билеты.