Прокуратура Костаная требует признать недействительным один из пунктов договора с АО «Казтелеком»

Отказываясь от услуг АО, потребители должны в рамках этой процедуры заплатить компании определенную сумму. Прокурор Костаная считает эту их обязанность по договору неправомерной. Его иск по этому поводу рассматривает экономический суд.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

16 января на заседании были опрошены свидетели с обеих сторон.

Давая пояснения, пенсионерка Умут КАТПАЕВА пояснила, что она сейчас является абонентом АО «Казтелеком» только по одной услуге — домашнему телефону. В прошлом году подключила интернет, но затем отказалась от него. Ей с супругом пришлось уехать из Костаная в Алматы почти на четыре месяца. Она рассчитывала, что сможет отключиться от интернета на время. А по возвращении вернет эту услугу.

- Но в Казтелекоме сказали: нет, так не можем. Мы отключаем вас полностью, а вы платите за два месяца штрафные санкции. Я заплатила, - сказала Катпаева. - Теперь, может, я бы и подключилась к интернету, но думаю, что вдруг снова поедем к дочери, и мне то же самое предъявят. Я заплатила около 10 000 тенге... Квитанция есть.

Женщина утверждала, что ей сказали, пока не принесет квитанцию об уплате названной суммы, интернет ей не отключат.

- Скажите, вы на эти 10 000 получили услуги? - спросил свидетеля представитель прокуратуры.

- Нет. Нас же отключили. И нас дома даже не было.

- Ваше отношение к этому?

- По-моему, это неправильно, - ответила Катпаева. - Кстати, потом мне сын купил сотовый телефон. И теперь интернет у меня через него.

Истории у свидетелей были разные. Костанаец Еркен КАРМАНОВ также регулярно выезжает на длительные сроки из Костаная за рубеж. И всякий раз он, беря пакет казтелекомовских услуг на год, отключает его, выплачивая сумму, которую в суде свидетели называли то штрафом, то неустойкой. Возвращается, подключает пакет снова на тех же условиях. Как выразился сам, пришел в суд «узнать, законно ли берут эту плату».

Почему он при таких обстоятельствах неизменно покупает пакет в «Казтелекоме», поинтересовался суд. Свидетель ответил, что в новом микрорайоне Костаная он не знает альтернативных поставщиков, обращался отдельно к оператору кабельного ТВ и другому сотовому провайдеру, но они на территории его проживания не работают. Ему же нужна и сотовая связь, и интернет, и стационарный телефон, и телевидение.

Представитель АО «Казтелеком» тут же заявила, что другой поставщик услуг связи есть. Очевидно потому, что в статусе третьего лица в процессе участвует антимонопольное ведомство.

Еще одна свидетельница рассказала суду, что попала в трудную жизненную ситуацию — заболела и не смогла оплачивать купленный у «Казтелекома» пакет услуг. Ей после неоднократных просьб предоставили рассрочку, но долг обслуживать все равно не удается, он нарастает, а чтобы отключиться, надо заплатить неустойку по договору. Она назвала положение, в которое попадает, кабалой.

Всего по ходатайству прокуратуры было опрошено пять свидетелей. Вопросы к ним со стороны ответчика в основном сводились к тому, внимательно ли они читали договор, который подписали и в котором говорится, что при досрочном его прекращении потребителю придется выплатить определенную сумму — как разницу между договорным временем предоставления услуги и временем фактического использования. Почему? Потому что, по утверждению представителей АО «Казтелеком», пакет услуг, предоставляемый на фиксированный период, стоит дешевле, чем пакет, предоставляемый в формате «без контракта». То есть это льгота, пользование ею влечет обязательства.

Все свидетели со стороны АО «Казтелеком», которых было четверо, заявили, что считают такое положение вещей справедливым. Часть граждан, которых опросили по ходатайству прокуратуры, показали, что они вообще не читали ни договор, ни собственноручно подписанное заявление на подключение услуг, которое им дали готовым. Кому-то сын выбрал пакет, осталось только подпись поставить, кто-то советовался с менеджером компании, особо не вникая в детали.

Позиция прокуратуры в этом споре — после отключения услуги потребителям фактически не оказываются, незаконно брать с людей деньги за расторжение договора.

По завершении этого судебного заседания представитель АО «Казтелеком» сочла нужным сообщить «НГ», что прокуроры, оперируя выражениями «люди платят ни за что», делают «лишние траты», высказывают лишь собственное мнение, которому суд еще не дал правовую оценку.

На следующем заседании стороны выскажутся по показаниям свидетелей и приступят к прениям.