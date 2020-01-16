NG.kz Вкуснее пельменей



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 37793

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:04 Кто не ел макароны с сыром? Все ели. А кто делает с ними не только одно простое действие, то есть не просто посыпает сыром в тарелке? Не все... Так, начала с пельменей, а теперь пишет про макароны, скажут самые нетерпеливые. Не раздражайтесь, читайте дальше.

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