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§ NG.kz
Вкуснее пельменей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37793
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто не ел макароны с сыром? Все ели. А кто делает с ними не только одно простое действие, то есть не просто посыпает сыром в тарелке? Не все... Так, начала с пельменей, а теперь пишет про макароны, скажут самые нетерпеливые. Не раздражайтесь, читайте дальше.
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§ drakon
Re: Вкуснее пельменей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18337
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юля Е.,уже - оценила... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Вкуснее пельменей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18337
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.20 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

отменно получаются запеченные пельмени

У меня в холодильнике есть - такие.

Итальянские, с сыром "Ricotta".
Думаю, что что то вкусное -
получится... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Вкуснее пельменей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18337
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.01.20 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Кто не ел макароны с сыром? Все ели.

А кто ел беш с сыром? Наверное никто.

А я вотЮ попробую в воскресенье... :lol: :oops:
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