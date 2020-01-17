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≡ Прокуратура Костаная требует признать недействительным один из пунктов договора с АО «Казтелеком» 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Прокуратура Костаная требует признать недействительным один из пунктов договора с АО «Казтелеком»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37793
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.01.20 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отказываясь от услуг АО, потребители должны в рамках этой процедуры заплатить компании определенную сумму. Прокурор Костаная считает эту их обязанность по договору неправомерной. Его иск по этому поводу рассматривает экономический суд.
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§ alex_60
Re: Прокуратура Костаная требует признать недействительным один...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6979
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то тишина по поводу переводов тарифов с с месяца на 28 дней.
автоматических без предупреждений и согласований с клиентом.
при той же сумме тарифа.
на уровне республики же депутаты вопрос поднимали.
с месяц назад.предупреждение выносили операторам.
и тишина. пофигу.
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§ CrazyBeaver
Re: Прокуратура Костаная требует признать недействительным один...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 139
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 17.01.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У них во всех тарифах, которые на сроки, есть штрафные санкции за досрочное отключение. А так же до сих пор требуют адресную справку, правоустанавливающие документы на собственника жилья и ещё какую-то билеберду.
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§ alex_60
Прокуратура Костаная требует признать недействительным один из пунктов договора с АО «Казтелеком»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6979
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну по логике тариф то дешевле. при условиях запрета расторжения.
расторгаешь раньше- возврати бонусы предоставленные.
это как депозит , открыл на год,три без возможности снятия- получил 13-14,5 процента,
решил расторгнуть раньше- свободен, никаких тебе процентов,
получишь вознаграждение по ставке, которая применяется для вкладов до востребования, – не более 0,1%

[Исправлено: alex_60, 17.01.2020 - 14:53]
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§ Гога
Re: Прокуратура Костаная требует признать недействительным один...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2049
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.01.20 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От 7 до 92 суток дважды в год могу отключить за 4 рубля в сутки. Но это здесь.
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§ сайлау курманов
Re: Прокуратура Костаная требует признать недействительным один...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3427
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.01.20 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
назвала положение, в которое попадает, кабалой.
В моем случае пошел отказаться от услуг, предъявили долг 22тыс, заявление не приняли пока не оплатишь долг, в следующий мой приход долг стал 68 тыс, я возмутился, что на их симки трафик никудышный, тогда они мне 20тыс списали, но все равно 48 заставляют платить. Хотя могли бы изначально в мой первый приход отключить, теперь сыплются угрозы судом и прочие неприятности, просто рэкетиры какие-то
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§ Козлов я
Re: Прокуратура Костаная требует признать недействительным один...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.01.20 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
теперь сыплются угрозы судом и прочие неприятности, просто рэкетиры какие-то

Сайлау, да что вам не везет все время! :-o
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§ Матвей Запупыркин
Re: Прокуратура Костаная требует признать недействительным один...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 17.01.20 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: как чуял подвох !!! звонили по несколько раз на дню, втюхивали эту фигню...честно задрали...пока хамить уже не начал, только после этого видать забили на меня...а теперь смотрю, что народ понял, что это все НЕ бесплатно :-P
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§ Добринцофф
Re: Прокуратура Костаная требует признать недействительным один...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6942
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.01.20 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наглая ,беспринципная контора,что можно ждать от людей которые самовольно подключают платные услуги своим абонентам,очень надеюсь что справедливость восторжествует и им выпишут штраф хотя бы лямов 20.
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§ Добринцофф
Re: Прокуратура Костаная требует признать недействительным один...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6942
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.01.20 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Матвей Запупыркин:
как чуял подвох !!! звонили по несколько раз на дню, втюхивали эту фигню...честно задрали...пока хамить уже не начал, только после этого видать забили на меня...а теперь смотрю, что народ понял, что это все НЕ бесплатно

Такая же фигня,милым голоском напевали мне как всё здорово и дешёво,но благо я уже обжигался на сотрудничестве с казахтелекомом,поэтому сразу послал их на .
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§ alex_60
Re: Прокуратура Костаная требует признать недействительным один...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6979
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут такое дело.
Столкнулся с этим года два назад.
Переключили тарифный план.
Разбирался долго, месяца два.
По телефону.
Смысл в чем оказался. Звонят и подключают услуги дилеры казтелекома.
Ты их в одно место посылаешь, а они от злости тебя подключают.
Я их теперь сразу пугаю,когда они звонят, попробуйте только, ну и там ещё слова.
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§ elektron
Прокуратура Костаная требует признать недействительным один из пунктов договора с АО «Казтелеком»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.01.20 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как же защита прав потребителя? :-(
Опять работа для Сталкера ;-)
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§ alex_60
Прокуратура Костаная требует признать недействительным один из пунктов договора с АО «Казтелеком»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6979
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Опять работа для Сталкера

Кто такой?
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§ elektron
Прокуратура Костаная требует признать недействительным один из пунктов договора с АО «Казтелеком»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.01.20 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Кто такой?

да был тут такой, вернее есть (надеюсь) не безразличный и не безучастный форумчанин. :-)

[Исправлено: elektron, 17.01.2020 - 17:13]
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§ alex_60
Прокуратура Костаная требует признать недействительным один из пунктов договора с АО «Казтелеком»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6979
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
форумчанин

Форумчанин этот кто в форуме пишет.
По разным вопросам.
А не тот кто свои дела решает и
Напоследок газету проститутками называет при сваливании.
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