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§ NG.kz
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37793
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.20 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным Министерства культуры, официальная церемония открытия юбилея Абая состоится 21 января. В юбилейный год поэта собрание сочинений Абая издадут на 10 иностранных языках, а также снимут три документально-постановочных фильма.
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§ Козлов я
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 16.01.20 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
на каком основании изменили ему фамилию?

Ну если имя Ибрагим просто сменили на Абай, то почему бы и фамилию не поменять? ;-)



[Исправлено: Козлов я, 16.01.2020 - 17:13]
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§ Гога
Re: 3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2049
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.01.20 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Гоголь вообще теперь непонять чей он

-----русский прозаик, драматург, поэт, критик, публицист, признанный одним из классиков русской литературы.
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§ Гога
Re: 3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2049
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.01.20 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вот на юбилей А.С. интересно сколько тратят)?

----Торжества 6 июня 2019 в честь рождения Александра Пушкина пройдут более чем в 80 странах.Про бюджет ничего не могу сказать . Пусть вам ещё раз перезвонят (Позвонили вот часа 4 назад,советовались) - может скажут и про это ?? А так только памятник помыли - думаю , что не дорого .
Все остальное --- во флуд .Боюсь , что и это удалять .
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§ Butch
Re: 3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
Butch


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Сообщений: 405
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.01.20 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Слова Назидания Абая ещё бы раздавали бесплатно всем жителям)

Тоже так подумал. Вместо или вместе с изданием на 10-ти языках, лучше бы раздали всем желающим (гражданам Казахстана) бесплатно.
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§ abaika95
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
abaika95


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Сообщений: 2756
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//лучше бы раздали всем желающим (гражданам Казахстана) бесплатно.//




Согласен,там брашурка то выйдет на 10 страниц если мелким шрифтом,активисты по домам могли бы раздавать) и народ бы хоть знал чё там Абай такого крутого писал а писал он очень круто,на злобу дня так сказать)
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§ abaika95
Re: 3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2756
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Все остальное --- во флуд .Боюсь , что и это удалять //




Почему?) Никого же не оскорбляем не провоцируем, с чего у вас такая боязнь?)

Ну думаю меньше у вас всеровно на юбилей А.С. выходит) у нас пол суммы постановка 3-х фильмов сразу займет) уже вижу) снимать будут в поле,куча натуральных сцен,Аркана Сатаева наверно позовут а он не из дешёвых режиссеров) ну посмотрим поглядим)
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§ alex_60
Re: 3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6979
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
В России останется Абай Кунанбаев, в Казахстане он будет Абай Кунанбайулы.

А почему тогда Назарбаева не
" переименовали"?
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§ maxsaf
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4997
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А почему тогда Назарбаева не " переименовали"?

Да столько документов потом переделывать. В каждый банк со справкой о смене фамилии ходить. Это же не Затобольск в Тобыл, там ниче переделывать не надо, вам сразу домой все новые документы бесплатно принесут. :lol:
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§ Нурбанчик
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1922
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 16.01.20 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А почему тогда Назарбаева не " переименовали"?

:lol:
В связи с тем, что:
1. Абай Кунанбаев по-русски, на казахском будет Абай Құнанбайұлы, - информация здесь

2. Нурсултан Абишевич Назарбаев по-русски, на казахском будет Нұрсұлтан Назарбаев, - информация тут

Все вопросы к законодателям казахской орфографии.
8-)
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§ maxsaf
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4997
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А почему тогда Назарбаева не " переименовали"?

Интересно, если он захочет стать Назарбайулы, улицы тоже прийдется по второму кругу переименовывать? ))
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§ Серый волк
Re: 3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11083
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.01.20 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Те самые идиоты, которые срывали таблички с проспекта Абая будут определять как потратить деньги на его юбилей.
Те самые хорошо узнаваемые спустя столетие с хвостом образины, которых Абай высмеивал, ненавидел и считал главными препятствиями степи.

Лучше бы деньги пустили на восстановление превращенных в руины поселков, ферм и сильные социальные гарантии государства для жителей села. И считали бы это памятником.
А при повсеместном руинировании (куда не посмотри со спутника одни руины сплошные разрушенных ферм и посёлков) это празднование на 3 миллиарда чинушами выглядит как мыльный пузырь очередного надувательства только без колеса теперь а с имитациями музеев и праздненств.
Я не верю в что-то нормальное от тех кто не в состоянии остановки сделать общественного транспорта цивилизованные. Впрочем они наверное и цели такой не имели "сделать". Скорее отмыть.
Коррупционеры будут праздновать юбилей Абая.
Жаль Абай не может написать...
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§ elektron
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.01.20 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не я конечно понимаю, историческая и достойная личность, но 3 млрд. :-x
Что какие то парады проводить будут?
Дали задание телевидению и радио, провести программы соответствующей тематики, государственные же, нисколько не стОит. В городах программы и концерты самодеятельности, тоже на добровольных началах. И усё. только организация и никаких затрат. Кому и куда такие баблосы. На эти самые деньги, за три месяца можно было бы всех бездомных кошек и собак стерилизовать и кастрировать. Да и пару приютов создать.

[Исправлено: elektron, 17.01.2020 - 17:02]
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§ alex_60
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6979
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
но 3 млрд.

Ну тут как.
Бюджет на 2020 8,1 триллиона. Тенге.
Страны.
Костанайской области 300, 380 вроде,
Миллиардов.
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§ elektron
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.01.20 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Да хорошо когда свои нефть и газ есть? И бюджет есть! :lol:
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§ alex_60
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6979
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да хорошо когда свои

Видишь же, уже этим, алиментщикам
Денег давать собираются.
Жду звонка в квартиру.
Вам денег надо? Сколько?
Распишитесь тут.
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