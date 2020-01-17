Цитата: Матвей Запупыркин:

как чуял подвох !!! звонили по несколько раз на дню, втюхивали эту фигню...честно задрали...пока хамить уже не начал, только после этого видать забили на меня...а теперь смотрю, что народ понял, что это все НЕ бесплатно

Такая же фигня,милым голоском напевали мне как всё здорово и дешёво,но благо я уже обжигался на сотрудничестве с казахтелекомом,поэтому сразу послал их на .