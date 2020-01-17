сайлау курманов Re: Прокуратура Костаная требует признать недействительным один... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3427

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:12 назвала положение, в которое попадает, кабалой.

В моем случае пошел отказаться от услуг, предъявили долг 22тыс, заявление не приняли пока не оплатишь долг, в следующий мой приход долг стал 68 тыс, я возмутился, что на их симки трафик никудышный, тогда они мне 20тыс списали, но все равно 48 заставляют платить. Хотя могли бы изначально в мой первый приход отключить, теперь сыплются угрозы судом и прочие неприятности, просто рэкетиры какие-то