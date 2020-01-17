/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37793
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.01.20 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они недовольны вступившими в силу изменениями, по которым машины с российскими, киргизскими и армянскими номерами теперь подлежат процедуре растаможивания и постановки на учёт в Казахстане.
Читать новость

§ Evgen89
Re: Около сотни водителей, выступающих против изменений в...
Evgen89


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 20.02.09
Отправлено: 17.01.20 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чиновникам надо прочитать статью 4 пункт 3 конституции РК и закон о ЕАЭС, а то каждый по разному бредит)
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 169
Пользователей: 2
Всего: 171

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх